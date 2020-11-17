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Gündem Bu nasıl doktor? Sokak köpeğini pompalıyla katletti! Verilen ceza pes dedirtti
Gündem

Bu nasıl doktor? Sokak köpeğini pompalıyla katletti! Verilen ceza pes dedirtti

Uşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y'nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:16:00 -
Bu nasıl doktor? Sokak köpeğini pompalıyla katletti! Verilen ceza pes dedirtti

Fatih Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde, 15 Kasım Pazar gecesi, silah sesi duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, silah sesinin duyulduğu bölgede yaptıkları çalışma sonucu, bir sokak köpeğini kanlar içinde yaralı olarak buldu. Av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen köpek, polislerin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden elinde av tüfeğiyle, yanına çağırdığı sokak köpeğini götüren bir kişiye rastlandı. Polis, görüntülerdeki şüphelinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doktor Barış Y. olduğunu belirleyip, dün gözaltına aldı. Doktor Barış Y. polisteki ifadesinde, sokak köpeğinin daha önce kendisine saldırdığı için öldürdüğünü iddia etti. Barış Y., ifadesinde olay günü alkollü olduğunu da söyledi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu'na 'Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 lira para cezası kesilen Barış Y., serbest bırakıldı.

 

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Yorumlar

ytfh

adamın yolunu kesiyor.
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Serdar

Meslekten men edilmeli !
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