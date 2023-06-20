Bu nasıl bir kibir! İmamoğlu öyle bir şey yaptırdı ki...

Hürriyet yazarı Hande Fırat, CHP'deki "değişim" tartışmalarının ana aktörlerinden olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyu araştırmaları yaptırdığını belirterek, "Bu araştırmalarda en çok 'Değişim şart, İmamoğlu’na oy veririz ama İmamoğlu’suz CHP’ye oy vermeyiz, içinde de yer almayız' tespiti öne çıkıyor" dedi.

İmamoğlu cephesinden gelişmeleri aktaran Fırat, "Sürecin gidişatına göre her olasılık masada. CHP’nin başına geçmek isteyen İmamoğlu yeni bir parti kurma seçeneğini de hâlâ dışlamış değil" iddiasında bulundu. Fırat, "İmamoğlu cephesini en çok kıran ise, kendisine yönelik mahkeme sürecinin AK Partili bakanlar tarafından değil; Bülent Kuşoğlu tarafından hatırlatılıyor olması" ifadesini kullandı.

Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden ise şunları aktardı:

"Değişim için yola çıkanlardan, bu değişimin 'genel başkansız' olmayacağını ifade edenlerin hüsrana uğramaları büyük bir olasılık.

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Kılıçdaroğlu’nun, 'Gemiyi sağlam limana götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin' ifadelerindeki 'liman' sözü, kesinlikle 'kurultay' için söylenmiş değil.

Kılıçdaroğlu’nun limandan kastı en az yerel seçimler... Yani gerisi de gelebilir.

Örgütün kendisine bağlı olduğu düşünülürse, elinin güçlü olduğunu söylemek de mümkün."