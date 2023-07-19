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Medya Bu nasıl bir edepsizlik böyle! "Oooh, çatlasınlar, patlasınlar" deyip...
Medya

Bu nasıl bir edepsizlik böyle! "Oooh, çatlasınlar, patlasınlar" deyip...

Yeniakit Publisher
2023-07-19 13:31:00 -
Bu nasıl bir edepsizlik böyle! "Oooh, çatlasınlar, patlasınlar" deyip...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi’nin finalinde Çin’i 3-1 yenerek tarihinde ilk defa şampiyon oldu. Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ ise bu başarıyı nalıncı keseri gibi kendilerine yontan laik çevrelere ateş püskürdü.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi’nin finalinde Çin’i 3-1 yenerek tarihinde ilk defa şampiyon oldu. Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ ise bu başarıyı nalıncı keseri gibi kendilerine yontan laik çevrelere ateş püskürdü. Aytuğ, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Ne oluyor bize Allah aşkına? Dini bayramları böldük, Şeker Bayramı- Ramazan Bayramı diye... 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nı kutlamaktan imtina eden, kutlayandan nefret edenimiz var. Deprem bölgesine yaptığı yardımı, sandıktan istediği sonuç çıkmayınca haram edeni bile gördük ne yazık ki... Felaketleri bile siyaseten bölmek nasıl bir hasta ruhun ürünüyse?..
Kadın Milli Voleybol Takımımız, ABD ve Çin gibi dünya devlerine diz çöktürüp Milletler Kupası'na uzanırken Cumhuriyet'in 100. yılında bize tarifsiz bir onur ve mutluluk yaşattı. Gelgelelim bu sevinci bile siyasete tahvil edenler çıktı. Sevinci tam ortasından bölüp, nalıncı keseri gibi kendilerine yonttular. Sosyal medyalarına "Laik kızlarım dünya şampiyonu oldu. Oooh, çatlasınlar, patlasınlar" diye yazan bile oldu. (…)”

 

 
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