Bu nasıl bir ahlaksızlıktır! Olmaz olsun böyle program...

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan katıldığı YouTube programında büyük bir skandala imza attı. Program öncesi ayarlanan sosyal medya takipçilerinin yönelttiği "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusu üzerine, Alkan herkesin ortasında iç çamaşırını gösterme edepsizliğini yaptı.

BU ÖZGÜRLÜK MÜ?

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan katıldığı YouTube programında verdiği cevaplar, para için, şan-şöhret için her şeyi yapabileceklerini ispatladı. Önceden ayarlanmış bir sosyal medya takipçisinin "Ne renk iç çamaşırı giydin?" ahlaksız sorusunu Alkan, kadınlık onurunu ayaklar altına alarak, iç çamaşırını göstererek cevap4ladı.

Sunuculuğunu Emrah Günel’in Yaptığı "4000 TL Ödüllü Doğruluk Mu Cesaret Mi? Oyunu" isimli YouTube programına katılan Zeynep Alkan verdiği cevaplarla iki hafta önce gündeme gelen "Öyle kadınlar var ki, sokakta etlerini göstermek için sıraya girmiş" tartışmasını hatırlattı.

Feministlerin tahrik ettiği "kadın özgürlüğü" söylemleri eşliğinde, hiçbir ahlaki kural tanımadan sahnelenen sosyal medya söyleşilerinden sonuncusunda, Hamdi Alkan'ın kızına, tam da sapkınlar dünyasında tekrarlanan bir soru türünden, "ne renk iç çamaşırı giydin" diye soruldu. Alkan ahlaksız soruyu, tam bir ahlaksızlık örneği sergileyerek, göstererek cevap verdi.

GÖSTEREREK CEVAP VERDİ

Sosyal medyada rahat tavırlarıyla boy gösteren Zeynep Alkan katıldığı YouTube programındaki rezil hareketi tepki çekti. "Ne renk iç çamaşırı giydin?" sorusunu, kadın onurunu düşünerek protesto etmesi gereken Alka, soruyu önceden hazırladıklarını adeta ispatlarcasına, "Zaten ben bunu söylemek istiyordum" diyerek rezilliğe tüy dikti.

REZİL KONUŞMA SONRASINDA DA SÜRDÜ

Dindar insanları "kafanız sürekli bel altında" diyerek suçlayan ahlaksızların, sabah-akşam muhabbetlerinin hep bel altı konular olduğunu ispatlarcasına yapılan söyleşide, iç çamaşırın rengini gösterme rezilliğinin ardından, "Üst iç çamaşırını göster" denilmesi ve buna verilen cevap, Türkiye'deki iflas eden ahlakın da durumunu göstermiş oldu.