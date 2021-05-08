  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çanakkale açıklarında onlarca göçmen kurtarıldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Pakistan'dan siyonist İsrail'e sert tepki
Almanya'da koronavirüs engellenemiyor! İşte son durum
Gündem Bu millet senden utanç duyuyor! Emin Çapa’dan tarihe geçecek yalan
Gündem

Bu millet senden utanç duyuyor! Emin Çapa’dan tarihe geçecek yalan

Antalya'da maske takmayan ahlaksız bir turist, kendisini uyaran polislerin yanındaki kadın polisi işaret ederek sözlü tacizde bulunurken gözaltına alınarak yarı çıplak şekilde karakola götürüldü. Devleti ve polis ekiplerini itibarsızlaştırmak için fırsat sözde ekonomist Emin Çapa ve Ayşenur Arslan, gözaltı görüntülerine rağmen ahlaksız turistin gözaltına alınmadığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 12:12:00 - 2021-05-08 12:14:06

Antalya’da maske takmadığı gerekçesi ile kendisini uyaran polislerin yanındaki kadın polise sözlü tacizde bulunan Litvanya asıllı İngiliz ahlaksız turist Dmitrijs Solovjovs, yarı çıplak şekilde gözaltına alınırken, daha birkaç gün önce İrfan Değirmenci'nin 'Burada yalan olmaz' dediği yalan makinesi Halk TV ekranlarında buluşan sözde ekonomist Emin Çapa ve Ayşenur Arslan, yüzleri kızarmadan bir yalana daha imza attı.

Turistin gözaltına alındığına yönelik görüntüler ortadayken utanmadan yalan söyleyip devleti ve polisi itibarsızlaştırmak isteyen Emin Çapa, katıldığı programda, “Bu adamın gözaltına alınmamasından gerçekten utanç duydum.” diyerek uydurduğu yalandan utanmadı. Çapa’nın yalanını itibar suikastına çeviren Ayşenur Arslan ise bunun üzerine devreye girerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hedef alarak,”Bunu Türkiye’de sayın İçişleri Bakanı nelere nelere karıştığınızı biraz sonra konuşacağız. Polisinize sahip çıktınız mı?” dedi.

Peki görüntülere yansıyan olay nasıl yaşandı?

Olay, sabah saatlerinde, Kaleiçi girişi Saat Kulesi önünde meydana geldi. Litvanya asıllı İngiliz turist Dmitrijs Solovjovs'i uygulama sırasında durduran yaya devriye polisleri, maske takmasını istedi. Polisin isteğini geri çeviren Dmitrijs Solovjovs, erkek polise yanındaki kadın meslektaşını göstererek, "Beğendim, bana göndersene" dedi. Bunun üzerine biber gazını çıkaran polis, turistten pasaportunu göstermesini istedi. Pasaportunu göstermeyen Dmitrijs Solovjovs, cep telefonunu çıkartarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

Maske takmamakta ısrar etti

Yaklaşık 500 metre yürüyüp cep telefonu ile yaşananları görüntüleyen turisti, polisler de telefonları ile görüntüledi. Dmitrijs Solovjovs, haber verilmesi üzerine gelen asayiş ekibine bacağındaki izi göstererek, polislerin kendisini köpeğe ısırttığını öne sürdü. Polis aracına binmeden önce kendisine uzatılan maskeyi de takmayan Dmitrijs Solovjovs, araç içerisinde polisin ısrarı üzerine maskeyi taktı ancak çenesinin altında tuttu. Dmitrijs Solovjovs, ardından polis merkezine götürüldü.

Turist hakkında polise mukavemet, hakaret ve maske takmamaktan işlem yapılacağı kaydedildi. Yaya devriye polisleri, turistten ahlaksız tekliften dolayı ayrıca şikayetçi olacaklarını söyledi.

Değirmenci'den atma Ziya dedirten sözler: Bizde yalan ve sansür olmaz
Değirmenci'den atma Ziya dedirten sözler: Bizde yalan ve sansür olmaz

Gündem

Değirmenci'den atma Ziya dedirten sözler: Bizde yalan ve sansür olmaz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ı anlatan eser çıktı
Siyaset

Erdoğan'ı anlatan eser çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete hizmet sevdasının geçen yılki kesitlerini topladıkları k..
Rotary Üstün Hizmet Ödüllü Mehmet Ceyhan, vatandaşlara hakaretle karşılık verdi
Gündem

Rotary Üstün Hizmet Ödüllü Mehmet Ceyhan, vatandaşlara hakaretle karşılık verdi

Koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki toplayan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisini eleştiren vatandaşlara, Bingür..
12 Eylül Darbesi'ni destekleyen Sezen Aksu: Yüzde 52 oy oranı ile seçilen iktidarın meşruiyetini sorguladı
Gündem

12 Eylül Darbesi'ni destekleyen Sezen Aksu: Yüzde 52 oy oranı ile seçilen iktidarın meşruiyetini sorguladı

Cuntacıların 12 Eylül 1980 Darbesi'ni, o dönemin birçok sanatçısı gibi destekleyerek, "Halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." sözl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay