Bu mezhepçilere Yavuz Sultan Selim gibi biri lazım! İran'da kaçırılan Sünni imamın cesedi bulundu!
Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Haş kentindeki İmam Hüseyin Camisi'nin İmamı Mevlevi Abdulvahid Rigi, kaçırılmasının ardından öldürüldü.
İran'ın güneydoğusunda Sünni nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Haş kentindeki önde gelen Sünni din adamlarından Mevlevi Abdulvahid Rigi öldürüldü.
Yerel kaynaklar, Haş kentindeki İmam Hüseyin Camisi'nin İmamı Rigi'nin perşembe kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasının ardından öldürüldüğü bilgisini paylaştı.
Sistan-Belucistan eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, Mevlevi Abdulvahid Rigi'nin cesedinin Haş kentindeki bir yol kenarında vücuduna 3 kurşun sıkılmış halde bulunduğu belirtildi.
Güvenlik ekiplerinin bölgeye olayıı soruşturmak için konuşlandırıldığı ifade edildi.
Sistan-Belucistan eyaletinde İran rejimi ile önde gelen Sünni din adamları arasında gerilim yaşandığı biliniyor.
Belucistan'ın önde gelen Sünni Beluç liderlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, dün Zahidan şehrinde verdiği cuma hutbesinde, rejimin idamlarının İslam hükümleriyle çeliştiğini belirterek İran yönetimine sert eleştiriler yöneltmişti.
Hutbesinde İran rejiminin bölgedeki saldırılarını da sert ifadelerle yüklenen Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, protestocuları öldüren rejim güçlerine kısas hükmü uygulanması gerektiğini savunmuştu.
Kaynak: Mepa News