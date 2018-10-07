Bu merhem aspirin gibi



Kenelere, sivrisineğe karşı etkilidir. Parmak ve tırnaklardaki mantarlara karşı da birebirdir. Hattâ kedinizin yaramazlıklarına onunla tedbir alabilirsiniz!..

Vicks pomad sonuçta bir ticarî üretim. Tıpkı Aspirin gibi. Her ikisi de kendilerini üreten ilaç firmalarına para kazandırıyor. Fakat keşke her ilaç bunlar gibi olsa da onlardan bahsetmek, “reklam”ını yapmak gibi olmasa.. Vicks, Aspirin gibi tavsiye edilmeyi hakeden bir merhem..



İçinde bulunan kafur ve mentol sayesinde sürdüğünüz bölgelerdeki kılcal damarları genişletiyor. Genişleyen kılcal damarlar içindeki toksinleri atarak ağrıyı kesiyor.



Ökaliptol, terebentin de viks içinde olduğundan akciğerlerdeki salgıyı arttırıp, solunum yollarını açıyor.



Fakat, vicks bunlarla kalmıyor farklı rahatsızlıklarda da kullanılıyor.

● Geceleri sürekli tekrarlayan bir öksürüğünüz varsa, yatmadan önce ayak tabanlarınıza yedirerek vicks krem sürün ve çoraplarınızı giyin. Öksürüğün hemen kesildiğini göreceksiniz.

● Spor yaptıktan sonra veya uzun süre ayakta kaldıysanız kas ağrılarınız oluşur. Kas ağrılarına vicks krem sürülebilir. Kaslarda rahatlama yapacak ve ağrıyı kesecektir.

● Düşme veya alınan darbeler ile şişen ve hızla moraran deriye vicks krem uyguladığınızda şişmeler ve morarmalar hemen geçecektir.

● Ayak ve el parmaklarınızda, tırnaklarınızda mantar oluşumu varsa, vicks kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1-2 hafta kadar kullanılan merhem ayak mantarının tamamen geçmesini sağlar. Mantar olan tırnağa vicks sürün bir süre sonra kararmaya başlayacak ve sağlıklı tırnağınız oluşacaktır.

● Kene tarafından ısırılırsanız hemen o bölgeye vicks uygulayın. Kene, vicks sayesinde hemen kendini bırakacaktır.



● Sivrisinekler tarafından çok ısırılıyorsanız, açıkta kalan yerlerinize vicks uygulayın, sivrisinekler sizi sokmayacaktır.

● Yaralarda enfeksiyon kapma riski varsa hemen vicks kullanın. Deri üzerindeki yaralarda ve çiziklerde vicks, enfeksiyon kapmayı engeller.

● Geceleri uyumakta zorlanıyorsanız bir kap sıcak suya 1 kaşık vicks atın ve odada kokusunun yayılmasını bekleyin. 10-15 dakika kadar bunu solumak yeterlidir. Çok daha rahat ve deliksiz uyuduğunuzu fark edeceksiniz. Viksli suyu kaynatarak buharlaşmasını sağlamak doğru değildir.

● Evinizde kedi besliyorsanız, kedinizin en fazla tırmaladığı noktalara bir miktar vicks sürün. Kedinizin o noktalara yaklaşmadığını fark edeceksiniz.

● Soğuk algınlığına yakalandınız ve göğsünüzde hırıltılar varsa, bir miktar vicksi göğüs ve sırtınıza sürün. Hırıltıların ve öksürüğün kesildiğini göreceksiniz.

Önemli uyarılar

Vicks merhemi yutulmamalıdır.

Burun deliklerinin içine sürülmemeli.



Asla mikrodalga içinde ısıtılmamalı.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalı.

2 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

6 yaşından küçükler soluyarak içine çekmemelidir.



İltihaplanmış açık yaraya sürülmemelidir.