Bu mecrayı çocuklar da kullanıyor! Efekt adı altında LGBTİ rezilliği

Son dönemde gündeme gelen LGBT oluşumları, gelecek nesiller açısından büyük tehlike arz ediyor. Gerek dizilerle, gerek sosyal medya kampanyalarıyla, gerek siyasi partiler aracılığıyla yayılan bu zehir, gençlerimize "özgürlük" adı altında adeta enjekte ediliyor. Dünya çapında birçok sapkın kuruluş, bu tür oluşumları fonlayarak çok küçük çocuk yaştaki çocukları hedef alıyor. Birçoğumuz tehlikeyi uzakta sansa da çocuklarımızın izlediği çizgi filmlerde, sosyal medyada kullandıkları resimler de dahil LGBT zehri kendilerini tehdit ediyor. Türkiye'de 7'den 70'e birçok kişi tarafından kullanılan sosyal paylaşım uygulaması Instagram'da, sapkın eşcinsellerin renklerini simgeleyen filtreler kullanılıyor. Çocuklar tarafından da kullanılan mecra için uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi.

ABD'li sosyal paylaşım uygulaması Instagram'da, fotoğraf paylaşımı sırasında kullanılan filtreleme araçlarında LGBT renklerini simgeleyen filtreleme seçenekleri olduğu ortaya çıktı. Kullanımı ilkokullulara kadar düşen uygulamada, alttan alta LGBT mesajları veriliyor.

Ebeveynlere uyarı

Türkiye'de, çok küçük yaşlara kadar düşen internet kullanımına dikkat çeken uzmanlar, sapkınlığa yönelik mesajlar veren Instagram konusunda ailelere uyarılarda bulunarak, "Telefonları, bilgisayarları ve tabletleri bir susturucu araç olarak görmemek lazım. Ailelerin, çocukları sürekli denetlemesi gerekiyor. Paylaşım sitelerinde, inceden çocukların zihinlerine yönelik mesajlar veriliyor. Buna dikkat etmek lazım" görüşünde birleşti.

Normalleşme kampanyası

Dünya çapında bir sapkınlık projesi olan LGBT, gerek dizi ve filmlerle, gerek siyasi kampanyalarla gerekse uluslararası medya kuruluşları eli ile pedofili, eşcinsellik ve çocuk istismarını normalleştiriyor ve masumlaştırıyor. Çocukların alet edildiği bu çirkin projeye karşı çıkanlar yine medya ve sözde özgürlükçü sivil toplum kuruluşları tarafından "baskıcı" ve "gerici" olarak yaftalanıyor.

Süleyman Soylu dikkat çekmişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Amerika'nın LGBT derneklerini yardım ettiğini söylemişti. Soylu konuşmasında, "Dünya'nın en önemli devletlerinden bir tanesi yani Amerika, bir taraftan PYD'ye yardım ediyordu. Ama size yardım yaptığı bir yer daha söyleyeyim mi? LGBT'ye yardım yapıyor. Ankara'daki bir LGBT derneğine Amerika Birleşik Devletleri 22 milyon dolar yardım yapıyor. Beni burada konuşmamıza gerek var mı? Neyle karşı karşıya kaldığımızı ve hangi cereyanla karşı karşıya kaldığımızı. Aslında temel hedefin inancı, kimliği ve bu coğrafyadaki varlığı olduğunu ifade etmem için bundan sonra kelimelerle ifade etmeme gerek var mı acaba?" ifadelerini kullanmıştı.