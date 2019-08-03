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Bu maske cildinizi ışıl ışıl parlatacak!

Cildinizin ışıldaması için ihtiyacınız olan düzenli bir maske uygulamaktır. Bunun içinse kimyasallarla dolu kozmetik ürünlerine servet akıtmanıza gerek yok. İhtiyacınız olan her şey evinizde mevcut. İşte, tamamen doğal yüz maskesi tarifi...

03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:39
Bu maske cildinizi ışıl ışıl parlatacak!

Cildinizin daima genç görünmesini arzu ediyorsanız; bakım yapmaktan çekinmeyin. Evde bulunan birkaç malzeme ile hazırlayacağınız maskeler, cildinizi derinlemesine temizler. Greyfurt ve bal ikilisiyle hazırlayacağınız maske hem gözeneklerinizin açılmasına hem de kırışıklıklarla mücadele etmenize yardımcı olacaktır.

Greyfurtun cilde olan faydaları nelerdir?

Greyfurtun yüzde 91'i sudan oluşur. Bu da meyve olarak tüketildiğinde greyfurtun önemli bir sıvı kaynağı olduğunu gösteriyor.

C vitamini yönünden zengin olan greyfurt cildi güneş ışınlarının zararlarına karşı koruyor.

Greyfurt cildin derinlemesine temizlenmesine yardımcı oluyor.

C vitamini kolajen üretimi için önemlidir. Bu açıdan da greyfurt cildin yıllara meydan okumasına yardım eder.

A vitamini yönünden zengin olan greyfurt cildin taze, nemli görünmesine yardım eder.

Balın cilde faydaları nelerdir?

Bal binlerce yıldır güzellik için tercih ediliyor. Bal içeriği nedeniyle cildin nemlenmesini sağlar.

Bal gözeneklerin derinlemesine temizlenmesini sağlar.

Bal ciltte bulunan yara ve yanık izlerinin tedavisinde son derece etkilidir.

Bu lezzeti gıda akne ile mücadele etme konusunda da son derece faydalıdır.

Bal içerdiği antioksidanlar sayesinde cildin kırışması bir hayli yavaşlatır.

Greyfurt-bal maskesi nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı taze greyfurt
  • 1 yemek kaşığı mısır unu
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı 

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Hazırladığınız maskeyi dairesel hareketlerle yüzünüze sürün.

10 dakika kadar maskenin cildinizde kurumasını bekleyin.

Kuruyan maskeyi parmak uçlarınızla dairesel hareketler yaparak soyun.

Ardından cildinizi ılık suyla temizleyin.

Bu maskeyi haftada iki kez uygulamanız yeterli olacaktır.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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