‘Bu masa seçimi bile göremez’

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Millet İttifakı’nda yaşanan kavgaları Akit’e değerlendiren AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, şunları dile getirdi: “HDP’nin de bunların gizli ortağı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ayrıca bunların bir gönül birlikteliği yoktur. Bunlar birileri tarafından ortaya atılmış proje ittifaktır. Hiç birbiri ile ilgisi, alakası olmayan birçok temel konuda birbirlerinin zıttı olan partiler bu 7’li masa etrafında bir araya getirildi. Bu proje büyüyen çatlaklarla ilerlemeye çalışıyor. Önce CHP Genel Başkanı ortaklarının karşı çıktığı söylemleri oldu. Sonra Davutoğlu’nun 3’üncü ittifak çıkışı gündeme geldi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Abdülkadir Baykay, ‘En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir’ ifadesini kullandı. Bunlar siyasi dilin, diplomasinin son bulduğunu sözde ortaklar tarafından mahalle ağzının benimsendiğini gösterir. Yaşananlara bakıldığı zaman bunların memlekete vereceği hiçbir şey yok. Zaten açıklamalarında da hiçbir vaatleri yok, projeleri yok, etrafında toplandıkları müşterek bir ortak nokta yok. İlk toplantıda bile kim nereye oturacak kavgası yapan ortaklar bunlar.” Sözde ortakların basit konularda bile uzlaşamadıklarına dikkati çeken Gazel, şöyle devam etti: “Bu çatlak seçim döneminde daha da artacaktır. Daha Cumhurbaşkanı adayı bile belirleyemediler. 2022’nin sonunda seçim atmosferine gireceğiz inşallah. Masa çevresinde adaylık için ismi dolaşan insanlar üzerinde bile bir karar verilemedi. Ben bu masanın milletin iradesine ve milletin kendisine karşı kurulmuş proje bir topluluk olduğunu düşünüyorum. Milletin kendisine karşı ortaya çıkan bu proje masa milletten karşılık bulamaz. Hazırlayanların elinde kalacak batık bir projedir. Cumhurbaşkanı adayı üzerinde anlaşsalar bile milletten gereken desteği kazanamazlar. Gerek dış politika da gerek iç politikada gerekse diğer alanlarda şunları yapacağız diyemiyorlar. Millet bunları görüyor. Göreceksiniz bunlar seçim döneminde iyice birbirine düşecek ve masayı dağıtacaklar.”