Bu markalar da pazara girecek! Bu yıl elektrikli araçlara gelecek zam belli oldu

“Küresel Otomotiv Yönetici” anketinin 2024 yılı sonuçlarına göre elektrikli araçlara geçiş için yarım trilyon dolardan fazla yatırım yapan otomotiv sektörü, bu yatırımın geri dönüşünü ne zaman göreceğini sorguluyor. Pazar beklentileri konusunda daha temkinli bir tutum sergilemeye başlayan sektörün, önümüzdeki beş yıl içinde daha kârlı bir büyüme yakalayacağına olan güveni de azaldı.

Pazar nasıl şekillenecek?

Elektrikli araçlarda satışların artmasını ve Tesla'nın zirvedeki yerini korumasını bekleyen sektör, Apple, Google, Samsung ve Baidu gibi teknoloji devlerinin de otomobil pazarına gireceğini tahmin ediyor.

Elektrikli güç aktarma organlarındaki ilerlemeler, otonom sürüş teknolojisi ve araç içinde müşterilere sunulan büyüleyici deneyimler otomotiv dünyası için çok parlak bir geleceği vadediyor.

KPMG'nin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülke ve bölgede, otomotiv ve ilişkili sektörlerden 1.000'den fazla yöneticiyle yaptığı son anket, sektörün pazar beklentileri konusunda daha temkinli bir tutum sergilemeye başladığını gösteriyor.KPMG Türkiye Otomotiv Sektörü Lideri Hakan Ölekli, Otomotiv şirketlerinin kaybeden değil kazanan olmaları için yöneticilerin stratejilerini yeniden düşünmeleri ve kendilerine bazı önemli sorular sormaları gereken kritik bir dönemeçteyiz." dedi.

Sektörde kârlı büyüme için güven azaldı

Anketten çıkan sonuçlara göre dünya genelinde yöneticiler, büyük ölçüde küresel ekonomiye ve artan maliyetlere ilişkin endişeler nedeniyle sektörün önümüzdeki beş yıl içinde daha kârlı bir büyüme yakalayacağına daha az güveniyor.

Güven kaybı mı?

Anket otomobil üreticilerinin 2024 yılında fiyatları ne kadar artırabileceklerine dair de önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Buna göre OEM'lerin (orijinal ekipman üreticileri) üçte ikisinden fazlası 2024 yılında yüzde 5 ila 10 arasında bir fiyat artışı öngörüyor.

Son ankette elektrikli araçların penetrasyonu için ortalama tahminler ise yükseldi.

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