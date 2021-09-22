Bu mantara dikkat! 'Sakın toplamayın' uyarısı

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, özellikle sonbaharda yağmurların artışıyla doğada kendini gösteren mantar türlerinin bilinmeden bilinçsizce toplanmasıyla ölümcül zehirlenmeler yaşandığına dikkati çekti.

Doğada mantar toplarken dikkat edilmesi gereken çok ciddi durumlar var. Zehirli mantarı, zehirsiz mantardan ayırmak çok mümkün değil. Köygöçüren mantarı (amanita phalloides) zehirli mantarlar arasında en tehlikeli tür. Bu mantar, bir mahalle veya topluluğu tamamen zehirleyebiliyor.

Köygöçüren geniş yapraklı meşe ve kayın gibi ormanlarda daha sık görülüyor.

Bu mantarın çok zehirli olmasının nedenlerinden bazıları, çok yetişmesi ve taklitçi bir özelliği olması.

Yeşil, kahverengi ve beyaz tonlar alabiliyor. Mantar toplayan insanlar da özellikle beyaz mantarları alıyor. Taklit ettiği için tehlikeli.

Türkiye'de çok yaygın yetişen bu tür özellikle sonbaharda sıcaklıklara bağlı olarak aralık ayında da kendini gösterebiliyor.

Bu nedenle mantar toplayan vatandaşların bu mantarı çok iyi tanıması gerekiyor.

Doğadan mantar toplayan vatandaşlar, bildikleri türden başkasını toplamamaları konusunda ikaz ediliyor.