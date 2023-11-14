Bu manşetler yalan çıktı! Yalan rüzgârı sahipsiz kaldı

AK Parti hükümetinin en başarılı olduğu alanlardan biri olan sağlık sistemini sabote etmek amacıyla köpürtülen “hekimler yurt dışına kaçıyor” yalanı sahipsiz kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP ve besleme medyasının köpürttüğü iddiaları rakamlarla çürütürken, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gazetemize yaptığı açıklamada verilen “iyi hal belgeleri” üzerinden gözlem yaptıklarını itiraf etti.

TTB ‘Gözlem’ yapmış!

Meclis’teki bütçe görüşmeleri sırasında hekim göçüne dair verileri paylaşan Koca, malum zihniyetin köpürttüğü “doktorlar yurt dışına kaçıyor” yalanını çökertirken, yürüttükleri kirli algı operasyonu ellerinde patlayan CHP ve zillet medyası sessizliğe büründü. TTB’nin paylaştığı “iyi hal belgesi” başvuru sayısı üzerinden “Umudu tükenen hekimler Türkiye’den kaçıyor”, “Geçinemeyen hekimler Almanya’ya kaçıyor” şeklinde manşetler atan Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet gibi gazeteler, Bakan Koca’nın açıklamalarını görmezden gelirken, Fincancı ise kendilerinden alınan iyi hal belgeleri üzerinden gözlem yaptıklarını ifade etti. Başkan Fincancı, “Biz hiçbir zaman ‘bunların hepsi yurt dışına gitti’ diye bir ifade kullanmadık” diyerek, el birliğiyle oluşturulan “hekim göçü algısına” ilişkin suçu CHP ve fondaş medyaya attı.

“Hepsi gitti demedik”

akit’e konuşan Fincancı, konuya ilişkin şunları dile getirdi: “Biz tabii ki ‘iyi hal belgesi’ almak için bize yapılan başvuruları paylaşıyoruz. Ancak son 15 yıllık dönemi izlediğimizde iyi hal belgesi sayısı ellilerden, 2 bin 500’lere çıktı. 3 Kasım itibariyle de galiba yanlış hatırlamıyorsam 2 bin 541. Yani böyle bir çarpıcı bir değişim söz konusu. Tabii iyi hal belgesi alan meslektaşlarımızın tamamı gidiyor mu? Bunu bilme olanağımız yok. Bir kısmı hazırlık olması açısından elinde bulunması için talep ediyor bu belgeyi. Biz hiçbir zaman ‘bunların hepsi yurt dışına gitti’ diye bir ifade kullanmadık. Sadece bu hekim göçüne dönük bir adım diye değerlendirilebilir. Çünkü belge o amaçla kullanılıyor. Biz neden iyi hal belgesi almada böyle bir artış var? Böyle bir niyet niye ortaya çıktı? Bunu tartışıyoruz tabii ki. Dramatik bir artış olduğunu görüyoruz. Geçmişe göre oldukça çok meslektaşımızın yurt dışında. Özellikle ben Almanya’ya gidişlerimde öyle olduğunu gözledim. Dolayısıyla bir gözlemsel durum var.

TTB’nin verdiği ‘iyi hal belgesinin’ doğrudan bir veri olmadığını kaydeden Fincancı, şöyle devam etti: “Ne yazık ki üst düzey eğitimli genç profesyonellerde ülkeden bir çıkış eğilimi var. Tabii biz hekimlerden biliyoruz. Belgeler üzerinden gözlem yapıyoruz. Yurt dışına gitme eğilimi neden arttı bunu tartışıyoruz. Doktorlar her gün şiddetle burun buruna yaşıyor. Sağlık kurumlarına tabancayla, bıçakla gidip ölümcül düzeyde yaralanmalar meydana getirildi. O yüzden biz bunu tartışıyoruz ve Sağlık Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Güzel ortamlara dönüştürmesi yönünde. Çalışmalarımızın amacı budur.”

Bakan Koca çürüttü

İktidar karşıtı medyanın TTB’nin paylaştığı iyi hal belgesi verilerini “doktorlar yurt dışına kaçıyor” şeklinde çarpıtmasına yönelik sorumuzu geçiştirmeye çalışan Fincancı, “Yani normalde çarpıtma demek çok doğru değil. Çünkü bu belgeler bir niyet göstergesi” dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yalanı çürüten Bakan Koca ise, 2022’de yalnızca 450, 2023’te de 401 doktorun yurt dışına çıktığını belirtti. 205 bin doktorun sadece binde 1.9’unun yurt dışına gittiğini kaydeden Koca, hekimlerin sanılanın aksine Avrupa’ya değil Kuveyt, Katar ve Dubai gibi Ortadoğu ülkelerine gittiklerini sözlerine ekledi.

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