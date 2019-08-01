Bu makarnaya kimse 'hayır' diyemeyecek! Neden mi?

Kimi zaman öğrenci evlerinin kurtarıcısı kimi zaman şık yemeklerin baş tacıdır makarna... Anadolu'da üzerine şeker döküp yiyeni de vardır yoğurtsuz makarnaya 'makarna' demeyeni de... Sunumu farklı olsa da makarna hem besleyici hem de doyurucu bir gıdadır. Yapılan bilimsel çalışmalar makarnanın haşlanırken fazla kalorisini kaybettiğini kanıtlamıştır. Bu nedenle ölçülü olmak kaydıyla makarnayı diyetlerinizde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

Ev yapımı İtalyan makarnası tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı makarna unu

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Unu tezgaha alın ve ortasına havuz açın.

Ortaya yumurtaları kırın.

Yumurtanın içerisine yağ ve tuzu ekleyin.

Havuzun kenarından ortaya doğru unu karıştırmaya başlayın.

Hamur toparlanınca 5 dakika kadar yoğurun.

Elinize bir parça zeytinyağı alın ve hamuru birkaç dakika daha yoğurun.

Ardından hamuru bir buzdolabı poşetine yerleştirin.

Oda sıcaklığında hamuru yarım saat bekletin.

Dinlenen hamuru merdane yardımıyla açıp şekil verebilirsiniz.

Makarna makineniz varsa hamur açma işleminiz daha kolay olacaktır.

Şekillendirdiğiniz makarnayı 1 saat dinlendirdikten sonra bol tuzlu suda haşlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.