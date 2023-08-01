Bu Mahir ne demek istiyor? 'CHP'liler bize oy vermeye mecbur' mu?
Halk TV canlı yayınında konuşan Ali Mahir Başarır, CHP seçmenini kızdıracak değerlendirmelerde bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV Gündem Özel programında konuştu.
CHP'nin seçim hezimetinden sonra Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki başkanlık savaşını değerlendiren Başarır, seçmenlerini kızdıracak ifadeler kullandı.
Ali Mahir Başarır, "CHP tabanı Ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'ne kızsa da, tepki verse de gider oyunu verir. Böyle bir tabanı var.” dedi.
Başarır'ın sözleri, " 'CHP'liler bize oy vermeye mecbur' demek istedi" şeklinde yorumlandı.
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