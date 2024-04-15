Bu laleyi sakın koparmayın! Cezası dudak uçuklatıyor
Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) havaların ısınmasıyla çiçek açarken, geçen yıla oranla koparma cezasına ise güncelleme geldi.
Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa lalesi (Tulipa orphanidea) havaların ısınmasıyla çiçek açarken, geçen yıla oranla koparma cezasına ise güncelleme geldi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bin 517 rakımlı ve 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda yılın ilk Manisa lalesi, yüzünü göstermeye başladı.
Spil Dağı Milli Parkı'na açan laleler, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekmeye başladı.
Koparmanın cezası 387 bin 142 lira
Spil Dağı Milli Parkı'nda koruma altında bulunan laleleri koparmanın cezası geçen yıl 244 bin 315 lira iken bu yıl yüzde 58,46 oranında bir artışla, 387 bin 142 liraya yükseltildi.
Öte yandan henüz erkenci olarak Spil Dağı eteklerinde açmaya başlayan Manisa laleleri, önümüzdeki haftalar içerisinde Spil Dağı'nın tamamında görülmeye başlayacak.
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