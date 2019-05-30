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Bu kütüphanede öğrencilere ücretsizçay ve kek ikramı yapılıyor

Şehitkamil Nikah Salonu içerisinde yer alan Gençlik Kütüphanesi’ne binlerce öğrenci kayıt yaptırdı. Yoğun ilgi gören kütüphanede çay ve kek de öğrencilere ücretsiz olarak ikram ediliyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 18:16
Bu kütüphanede öğrencilere ücretsizçay ve kek ikramı yapılıyor

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Şehitkamil Nikah Salonu (ŞNS) bünyesinde yer alan Gençlik Kütüphanesi’ne binlerce öğrenci kayıt yaparak faydalanmaya başladı. Öğrenciler tarafından büyük ilgi gören Gençlik Kütüphanesi’nde öğrencilere ücretsiz çay ve kek de veriliyor. Gençlik Kütüphanesi’nde sabah saat 08:00 ile gece 22:00 saatleri arasında kesintisiz eğitim imkanı sunuluyor.

MERKEZDE 5 BİN 486 KİTAP BULUNUYOR

Gençlik Kütüphanesi ile ilgili açıklamada bulunan öğrenciler, yapının niteliğine vurgu yaparak kendilerine sağlanan hizmet ve imkanlar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti. Toplam 13 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edilen Şehitkamil Nikah Salonu içerisinde bölge ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak 1 adet kütüphane, 1 adet internet salonu ve 1 adet okuma salonu bulunan Gençlik Merkezi inşa edildi. Merkezde 5 bin 486 kitap ve 20 adet bilgisayar bulunuyor. Gençlik Kütüphanesi’ne bugüne kadar bin 11 öğrenci kayıt yaptırdı.

GÜNLÜK 400 ÖĞRENCİ YARARLANIYOR

Merkezden günlük yaklaşık 400 öğrenci yararlanıyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üniversite mezunu öğrencilerin istifade ettiği Gençlik Kütüphanesi’nde saat 08:00 ile 22:00 saatleri arasında haftanın 6 günü kesintisiz hizmet veriliyor. Çatısında kurulan 205 KW/h güneş enerji panelleri sayesinde kompleks, tükettiği elektriğin büyük bir bölümünü üretecek şekilde tasarlandı. Yapıya ait açık oturma alanları, yeşil alanlar, yürüyüş yolları ile 250 araçlık otopark bulunuyor.

ÇOK MUAZZAM BİR YER

Gençlik Kütüphanesi için kaynak ve çalışma ortamı açısından ‘muazzam bir yer’ tanımlaması yapan Türkçe Öğretmeni Gül Muhammed Güçlüer, “Daha önce çevremizde böyle bir kütüphane yoktu. Karşıyaka’ya gitmek zorunda kalıyorduk. Burası hem örgün eğitimde okuyan öğrenciler için hem de akademik çalışmalar yapılabilmesi açısından çok ideal bir yer oldu. Kaynak, çalışma ortamı olarak çok muazzam bir yer. Çalışma aralarında kek ve çay gibi ikramlar yapılıyor. Bu ikramlarla daha verimli ders çalışma imkanı sağlıyor. Burada çok önemli bir disiplin kurulmuş. Netice itibariyle çevremizde böyle bir kütüphanenin kurulması bizi çok memnun etti. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İNTERNETTEN ÜCRETSİZ YARARLANIYORUZ

Arkadaşlarıyla birlikte sessiz bir ortamda proje ödevlerini yaptıklarını, ücretsiz olarak internet imkanından faydalandıklarını kaydeden LGS hazırlık öğrencisi Esra Esen, “Burası çok güzel bir yer. Burada ders çalışma araları var. Ücretsiz kek ve çay veriliyor. Sessiz bir ortam. Arkadaşlarımızla buraya gelip burada proje çalışmalarımızı yapabiliyoruz. Burada ödevlerimizi yapabiliyoruz. Burada ücretsiz internet imkanı var. Burada kolaylıkla kaynaklara ulaşabiliyoruz. Sağlanan imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 18:16
  1. Gençlik Kütüphanesi
  2. Gaziantep Şehitkamil Belediyesi

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