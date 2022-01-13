Bu kutlu direniş, hainleri yenecek

2008 yılında 19 yaşındayken Hakkari’de kandırılarak dağa kaçırılan kardeşi Kazım için önceki gün nöbete katılan ağabey Sinan Yüksekova ile aile sayısı 252’ye ulaştı.

Akit’e konuşan Sinan Yüksekova, anne ve babasının kardeşinin hasretiyle bu dünyadan göçtüklerini belirterek, “Bir hafta arayla rahmetli oldular. Onları evlat hasretiyle toprağa verdim. Şimdi bu aileden sadece ben kaldım. Benim bir amacım olmalıydı. Gezmediğim yer kalmadı, sormadığım insan kalmadı. Kardeşimi bulmak için her şeyi yaptım. En sonunda kardeşime sesimi duyurabilmek için burada annelerin yıllardır sürdürdüğü mücadeleye katılma kararı aldım” dedi.

Kardeşinin bir arkadaşıyla birlikte götürüldüğünü ifade eden Yüksekova, “Çözüm sürecinde bu hainlerle görüşüyorlarmış. Gittiği günden 3 ay sonra PKK’ya ait bir internet sitesinde resimlerini gördük. Daha da haber alamadık. 2 yıl önce güvenlik güçleri bize kardeşimin Hakkâri bölgesine geldiğini söyledi. Kendisi de bize hiç ulaşmadı. Ben kardeşimi onlardan söküp alacağım. Anamın, babamın yanına götüreceğim. Gün gelecek bu hainler de buradaki insanların kutlu direnişine yenilecekler. Kazım beni duyduğunu, gördüğünü biliyorum. Biz seni çok seviyoruz. Devletimiz büyük bir devlet. Kaç teslim ol. Birileri rahat yataklarında yatarken sen soğuk dağda taşta yatma” dedi.