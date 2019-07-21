Bu küçücük meyve şifa dağıtıyor!

Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetişen murt bir diğer ismiyle hambeles tam bir şifa deposu. İç kısmı incire benzeyen sarı ve kahverengi tonlarda yetişen murt özellikle Mersin'de çok fazla tüketiliyor. Açık renkli meyvelerin tadı ekşiyken koyu renkliler bir hayli lezzetli oluyor. Bu küçücük meyve bölgenin en meşhur çerezleri arasında yer alıyor. Bölge insanı murt meyvesini cilt bakımının yanı sıra bebeklerin temizliğinde de kullanıyor.

Hambeles / murt meyvesinin faydaları nelerdir?

Bebek bakımı için önemli

Murt antiseptik özellik taşır. Bu nedenle bazı bölgelerde bu şifalı meyve bebek temizliğinde kullanılır. Murt bir gün boyunca reyhanla birlikte suda bekletilir. Hazırlanan su ile yeni doğan bebek yedi gün boyunca banyo yaptırılır.

Doğal balgam söktürücü

Murt ağacı yaprağının kaynatılan suyu ile üzüm suyu karıştırılıp tüketilirse; balgam sorunundan hızlıca kurtulabilirsiniz.

Akne düşmanı

Murt meyvesi reyhan ve zeytinyağını birleştirip bir maske hazırlayabilirsiniz. Bu maskeyi cildinize uyguladığınızda akne sorunundan kurtulabilirsiniz. Ayrıca bu maskeyi ışıl ışıl parlayan bir cilt için de uygulayabilirsiniz.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Murt meyvesini bir miktar su ile kaynatıp içebilirsiniz. Hazırladığınız bu çay bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sağlıklı gözler

Murt A vitamini yönünden son derece zengindir. Bu nedenle murt ileri yaşlarda yaşanabilecek göz problemlerine karşı koruyucu özellik taşır.

Mide sorunlarını çözer

Murt yapraklarını kaynatarak hazırlayacağınız çay mide ve bağırsak sorunlarını bıçak gibi kesecektir.