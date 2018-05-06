THY - Kastamonu
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bu köyde korkudan dışarı çıkamıyorlar!

Sivas merkeze bağlı Kartalca köyündeki dev kayalar, köy sakinlerinin korku içerisinde yaşamasına neden oluyor.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:53
Bu köyde korkudan dışarı çıkamıyorlar!

Kartalca köyü sakinleri, yamaçtaki dev kayalar geçtiğimiz yıllarda çatlayıp köye kaya parçaları düşmeye başlayınca Sivas Valiliğinden yardım istedi. AFAD tarafından yapılan teknik inceleme ile yamaçtaki dev kayalar çelik ağ içerisine alınarak kaya düşmeleri önlendi.

Sistemin güvenli olmasına rağmen köy sakinleri, ortaya çıkan ürkütücü görüntü nedeni ile korku içerisinde yaşıyor. Çelik ağ sisteminin kendilerine güven vermediğini belirten köy sakinleri, huzursuz olduklarını dile getirerek daha güven veren bir sistem kurulmasını talep ediyor. 

Köy muhtarı Emin Seçkiner, huzursuz olduklarını belirterek, “Valiliğimize bu tedbiri aldığı için teşekkür ediyoruz. Ancak bu tedbirin bu kayaları tutacağından emin değiliz. Biz yine korku içerisinde yaşıyoruz. Kayaların altı bomboş. İnce çelik bir halatla tutuluyorlar. Bu nedenle sıkıntılı ve huzursuzuz. Daha güvenli bir önlem alınmasını istiyoruz. Bu kayaların altı boşalmaya devam ediyor. Boşaldıkça da kayalar hareket ediyor. Eğer daha sağlıklı bir tedbir alınmazsa burada can kaybı yaşanabilir” dedi. 

Köy sakinlerinden Emrah Şimşek ise, korkularının sürdüğünü ifade ederek, “Benim evim hemen kayaların altında. Burada bu tedbir alındı ama endişelerimizin giderilmesi açısından hiçbir faydası olmadı. Tedbir alındıktan sonra kaya düşmedi ancak korku ile yaşıyoruz” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:53
  1. Sivas
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve yıldız futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor!
    1. Ve yıldız futbolcu Galatasaray'a geri..
    2. Fatih Terim Donk için talimatı verdi:..
    3. Ülkede büyük şok! Patlama oldu: 7 ölü
    4. Fenerbahçe'den transfer bombası Nuri..
    5. İsrail’den İran'a tehdit: Geç olmasın...
    6. Ankara’yı sokaklara dökecek maç yarın
    7. Çavuşoğlu canlı yayında Rusça..
    8. Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri:..
    9. Beşiktaş'ta "Oğuzhan" depremi
    10. ''Bedava tatil kazandınız''..
    11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    12. MHP'de 50 il ve ilçe başkanı aday..
    13. Tüm Türkiye nefesini tuttu!..
    14. Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    15. Kazasız işyerine teşvik
    16. Manisa'da bisikletli çocuk kamyonun..
    17. Amerika'dan tehlikeli hamle! Yeniden..
    18. Türkiye'nin yeni zırhlısı ilk kez..
    19. Efsane futbolcudan Cenk Tosun yorumu!
    20. Misinalara takılan allı turna kurtarıldı
    Kuveyt Türk
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...
    Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...