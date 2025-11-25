  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Beykoz’da makas dehşeti: Hızla şerit değiştiren otomobil kamyonete çarptı, araç takla attı

Diyarbakır'daki kafeler Camilerden rahatsız! Yok mu hepsine kilit vuracak babayiğit?

Beyaz Saray duyurdu: Cenevre’den kritik eşik aşıldı: İşte savaşın kaderini belirleyecek o karar

İBB soruşturmasında dengeler değişti! Başsavcı gürlek: “çıta o anda kırıldı”

Laga lugayı bırak Sayıştay raporuna bak

İşbirliği gücümüze güç katacak

CHP'li belediyeden çevre felaketi! Turizm cenneti günlerdir pisliğe teslim

Rusya ve Çin'e Yaptırımlar “krize” davetiye!

ABB'de skandal Usulsüzlük ihbarı sonrası belediye bir de bununla sarsıldı

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu
Yaşam Bu köprü alarm veriyor! Her gün binlerce kişi ölümle burun buruna
Yaşam

Bu köprü alarm veriyor! Her gün binlerce kişi ölümle burun buruna

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Erzurum Uzundere'de bulunan Tortum Şelalesi’nin girişinde yer alan eski köprü, hem yayalar hem de araçlar için ciddi güvenlik riski oluşturuyor.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde, Türkiye’nin en büyük şelalesi olarak bilinen Tortum Şelalesi’ne ulaşımı sağlayan eski köprü endişeleri artırıyor.

 

Yayalar endişeli

Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük şelalesi olarak bilinen Tortum Şelalesi'nin girişindeki eski köprü hem yayalar hem de araçlar için ciddi risk oluşturuyor. Köprüdeki korkuluk boşlukları, özellikle yayaların geçişi sırasında endişeye neden oluyor.

 

Suyun debisi artınca tehlike büyüyor

Tek araçlık genişliğe sahip köprüden araç geçişi esnasında yayaların karşıya geçmesi mümkün olmuyor. Korkuluklardaki geniş boşluklar ise motosiklet ve yaya geçişi için büyük tehlike oluşturuyor. Bahar aylarında kanaldan akan suyun debisinin artması da riskleri daha da yükseltiyor.

 

Bölge halkı, geçmiş yıllarda köprü parmaklıklarından aşağı küçük bir çocuğun düştüğünü, bir esnafın kanala atlayarak çocuğu son anda kurtardığını söyledi. Vatandaşlar, köprünün yenilenmesi ve güvenli hale getirilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Erzurum'da yolcu otobüsü tır ile çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Erzurum'da yolcu otobüsü tır ile çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Yerel

Erzurum'da yolcu otobüsü tır ile çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Erzurum’da iki gündür kayıp olan çoban sağ bulundu: Mehmetçik sırtında taşıdı
Erzurum’da iki gündür kayıp olan çoban sağ bulundu: Mehmetçik sırtında taşıdı

Gündem

Erzurum’da iki gündür kayıp olan çoban sağ bulundu: Mehmetçik sırtında taşıdı

Erzurum’da kar altında tek ses yükseldi! Şiddete karşı meydan doldu
Erzurum’da kar altında tek ses yükseldi! Şiddete karşı meydan doldu

Ekonomi

Erzurum’da kar altında tek ses yükseldi! Şiddete karşı meydan doldu

Erzurum'da üç ayrı noktada dumanlar yükseldi
Erzurum'da üç ayrı noktada dumanlar yükseldi

Yerel

Erzurum'da üç ayrı noktada dumanlar yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23