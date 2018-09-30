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Bu kombiye dünya devlerinden teklif yağıyor

Fikret Özçelik, Türkiye'de ilk kez araçlarda yüzde 33 tasarruf sağlayan 'Hidrogas' adını verdiği sistemle doğalgaz yerine saf su kullanan kombi geliştirdi.

30 Eylül 2018 Pazar 13:33
Bu kombiye dünya devlerinden teklif yağıyor

Babasının vefatından sonra devraldığı Hidrojen Ar Ge çalışmalarını aralıksız sürdüren genç mucit Fikret Özçelik, Türkiye'de ilk kez benzinli ve mazotlu arabalarda yüzde 33 yakıt tasarrufu sağlayan 'Hidrogas' adını verdiği bir sistemle yüzde yüz saf su ile çalışan kombi üretti. Özçelik'in her iki buluşunu Türk Patent Enstitüsü onaylarken, başta General Motor ve Mercedes firmaları ile birçok yabancı üniversite Özçelik'e ortaklık teklif etti. Ancak genç mucit Özçelik, buluşlarının Türkiye'ye mal olması için gelen teklifleri geri çevirdi.

ARACIN PERFORMANSI ARTIYOR

Genç mucit Özçelik, 'Hidrogas' sistemini aracın motoruna monte ediyor. Motorun çalışması ile birlikte elektronik kontrol ünitesi devreye girerek su tankından emdiği suyu reaktöre pompalıyor. Reaktörde hidrojen ve oksijene ayrıştırılan su emme manifoltu sayesinde yanma odasına gönderiliyor. Burada gaz halindeki oksijen ve hidrojen ana yakıt ile birlikte yanıyor. Bu işlem sırasında araçtan yanmadan atılan yakıt ta yanarak enerjiye dönüşüyor. Yanma odasındaki birikmiş oksijen de yanarak motorun performansını artırıyor.

SU İLE ÇALIŞAN KOMBİ ÜRETTİ

Özçelik'in geliştirdiği sistem sayesinde konutların ısınması doğalgaza ihtiyaç duyulmadan sağlanmış oluyor. Reaktör sayesinde sudan üretilen hidrojen ve oksijen enerjisi sayesinde ev hanımları mutfaklarındaki fırınları sudan elde edilen enerjiyle çalışma imkanına kavuşuyor. Özçelik, sistemin en büyük özelliğinin ihtiyacı kadar oksijen ve hidrojen üretip tüketmesi olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 13:33
  1. Hidrojen
  2. Fikret Özçelik
  3. Türkiye

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