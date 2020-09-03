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Gündem Bu kıyafet de teröristleri kurtaramadı! Teröristbaşı Karayılan’dan gündem olacak itiraf
Gündem

Bu kıyafet de teröristleri kurtaramadı! Teröristbaşı Karayılan’dan gündem olacak itiraf

Türk SİHA’larından kaçabilmek için haziran ayından bu yana kamuflaj giyen teröristler umduğunu bulamadı. SİHA’larla düzenlenen başarılı operasyonlarda üst düzey teröristlerin de etkisiz hale getirilmesiyle birlikte teröristbaşı Murat Karayılan’dan çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:57:00 -
Bu kıyafet de teröristleri kurtaramadı! Teröristbaşı Karayılan’dan gündem olacak itiraf

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) özellikle Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonlarına devam ediyor. Teröristbaşı Murat Karayılan’ı panikleten operasyonlar sırasında, 2020’nin başından bu yana 64 tanesi üst düzey doplam 526 terörist etkisiz hale getirildi. 152 terörist de Türk güvenlik güçlerine teslim oldu.

Karayılan’dan itiraf

Yerli insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanılan operasyonlar sırasında birçok teröristini kaybeden Murat Karayılan, Türkiye karşısındaki acizliklerini dile getirdi. Kamuflaj giyerek SİHA’lardan kaçmaya çalışan teröristlerin halen hedef olduğunu söyleyen Karayılan, “Türkiye etkili sonuçlar alıyor. İHA ve SİHA tekniğini elde etti. Ciddi bedeller ödedik” dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre terör örgütü PKK, Haziran ayından bu yana kamuflaj giyiyor. Sniper kıyafeti olarak bilinen kamuflajlar ile optik ve termal kameralardan kaçmayı düşünen teröristler, sadece kamuflaj giydikten sonra 87 kayıp verdi.

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Yorumlar

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Bir gün hepinizi........................ Türk'ün gücünü göreceksiniz.
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umutluyum

karayılan ın yaptığı itiraf chp nin moralini bozmuş umutlarını kırmıştır kemal kılıçdaroğlu nun dostlarımızla birlikte iktidara geleceğiz dediği kimseler bunlardır siz abdullah öcalan ın heykelini dikemeyeceksiniz biz yeni ayasofyalar açacağız moraliniz bozulsun istedim
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