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Gündem Bu kırıcı Müslümanların tepesine tepesine vuruldu! Çocuğa tecavüz iftirası ile gündeme gelen Hiranur Vakfı binası yıkıldı
Gündem

Bu kırıcı Müslümanların tepesine tepesine vuruldu! Çocuğa tecavüz iftirası ile gündeme gelen Hiranur Vakfı binası yıkıldı

Yeniakit Publisher
2023-03-31 04:36:19 - 2023-03-31 04:36:18

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "Çocuğunu 6 yaşında evlendirdi" iftirasından sonra fırsatını bulan CHP'li İBB, İstanbul'da on binlerce kaçak yapı varken, vakfa ait binada kaçak olduğu iddia edilen bölümün yıkımını gerçekleştirdi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bugün İstanbul'da 28 Şubat'ı aratmayan görüntülere sebep oldu.

Belediye ekipleri, şehirde on binlerce kaçak yapı dururken, Hiranur Vakfı'na ait binanın bir bölümünün ruhsatsız olduğunu belirterek İslam'a ve dindarlara meydan okurcasına yıkım gerçekleştirdi.

Vakıf yetkilileri ile zabıta memurları arasında gerginliğin yaşandığı anlar kameralara yansırken, binanın yıkımı dindar çevrelerde derin bir yaraya daha sebep oldu.

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