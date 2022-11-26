  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu kez tırtıllar daire çizmeye başladı! Günlerdir dönüyorlar: Sebebi ise...
Gündem

Bu kez tırtıllar daire çizmeye başladı! Günlerdir dönüyorlar: Sebebi ise...

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde günlerdir daire çizerek dönen koyunların ardından bu kez sosyal medyada tırtılların görüntüsü paylaşıldı. Birçok kişi hayvanların frekanslar aracılığıyla yönlendirildiğini ifade ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 15:50:00 -
Bu kez tırtıllar daire çizmeye başladı! Günlerdir dönüyorlar: Sebebi ise...

Dünya'daki hayvanlara neler oluyor...

Bir süre önce Çin’de bir çiftlikte bulunan koyunlar 12 gün boyunca daire çizerek dönmüştü.

Sosyal medyada bir hayli yankı uyandıran dönen koyunların ardından şimdi de bir başka olay gündem oldu.

Tırtıllar dönmeye başladı

Durmadan daire çizerek yürüyen koyunlardan sonra bu sefer de daire çizerek tırtıllar da dönerek yürümeye başladı.

Tırtılların dönme anı sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Görenleri hayrete düşüren olay! Koyunlar günlerce daire şeklinde yürüdü
Görenleri hayrete düşüren olay! Koyunlar günlerce daire şeklinde yürüdü

Dünya

Görenleri hayrete düşüren olay! Koyunlar günlerce daire şeklinde yürüdü

Daire çizerek hiç durmadan 12 gün boyunca dönen koyunların gizemi çözüldü!
Daire çizerek hiç durmadan 12 gün boyunca dönen koyunların gizemi çözüldü!

Yerel

Daire çizerek hiç durmadan 12 gün boyunca dönen koyunların gizemi çözüldü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Armağan Çağlayan kansere yakalandı, aşı zorbalığı yapan Erol Köse tükürdüğünü yaladı!
Medya

Armağan Çağlayan kansere yakalandı, aşı zorbalığı yapan Erol Köse tükürdüğünü yaladı!

Armağan Çağlayan'ın aşı nedeniyle kanser olabileceğini öne süren ve zorbalık yaptığı günlerde söylediği sözleri geri alan Erol Köse, "Umarım..
Doğalgaza kallavi indirim geliyor! Yüzdesine kadar açıklanıp duyuruldu! Millet düğün bayram edecek
Ekonomi

Doğalgaza kallavi indirim geliyor! Yüzdesine kadar açıklanıp duyuruldu! Millet düğün bayram edecek

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar doğal gaz faturalarını düşünmeye başladı. Gaz referans fiyatından doğal..
Arkadaşları barlarda, o kutsal topraklarda! Türk yıldız futbolcu, umreden
Gündem

Arkadaşları barlarda, o kutsal topraklarda! Türk yıldız futbolcu, umreden "Şükür kavuşturana" diye mesaj paylaştı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde gittiği umre ziyaretinden bir kareyi hayranlarıyla paylaştı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23