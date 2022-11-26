Bu kez tırtıllar daire çizmeye başladı! Günlerdir dönüyorlar: Sebebi ise...
Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde günlerdir daire çizerek dönen koyunların ardından bu kez sosyal medyada tırtılların görüntüsü paylaşıldı. Birçok kişi hayvanların frekanslar aracılığıyla yönlendirildiğini ifade ediyor.
Dünya'daki hayvanlara neler oluyor...
Bir süre önce Çin’de bir çiftlikte bulunan koyunlar 12 gün boyunca daire çizerek dönmüştü.
Sosyal medyada bir hayli yankı uyandıran dönen koyunların ardından şimdi de bir başka olay gündem oldu.
Tırtıllar dönmeye başladı
Durmadan daire çizerek yürüyen koyunlardan sonra bu sefer de daire çizerek tırtıllar da dönerek yürümeye başladı.
Tırtılların dönme anı sosyal medya platformlarında paylaşıldı.