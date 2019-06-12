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Bu kez ismini zikretmedi! Kemal Kılıçdaroğlu “Kağıttepe’de” oy istedi

CHP'nin 2009 yerel seçimlerindeki İBB Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanya sürecinde Kağıthane'ye Kağıttepe demesi olay olmuştu. Şimdi ise CHP Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu'nun CHP'li aday İmamoğlu için Kağıthane'de sahaya inmesi ve bu ilçenin isminin hiç zikretmemesi dikkat çekti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:20
Bu kez ismini zikretmedi! Kemal Kılıçdaroğlu “Kağıttepe’de” oy istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu yeniden Belediye Başkanı seçeceklerini belirterek, "İptal ederlerse bir daha seçeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 yerel seçim sürecinde 'Kağıttepe' gafını yaptığı Kağıthane'de halka seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Kime oy vereceğiz? Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz." diyerek, "Hakkın sahibi olan Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz. Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra sadece CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı değildir. Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullu'nun Belediye Başkanıdır. Seçilmiş Belediye Başkanıdır. Alnının teriyle kazanmış bir Belediye Başkanıdır. Kapalı kapılar ardında, siyasal baskılarla hakkı elinden alındı, mazbatası elinden alındı. Alınan mazbatayı İstanbullunun iradesi götürecek tekrar hak sahibine teslim edecektir, yani Ekrem Bey'e teslim edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

'Kağıttepe' gafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 yerel seçim sürecinde partisinin İBB adayı olmuştu.  O dönem Ali Kırca'nın ana haber bültenine katılan Kılıçdaroğlu, İstanbul'u çok iyi tanıdığını belirterek "Ben İstanbul'u Sayın Topbaş'tan daha iyi biliyorum. Kağıttepe'yi de biliyorum. Nurtepe'yi de biliyorum. Sancaktepe'yi de biliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında 'Kağıttepe' gafını Kağıthane olarak düzeltmiş, ancak söz konusu gaf büyük olay olmuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 19:20
  1. İstanbul
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