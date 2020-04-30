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Aktüel

Bu kez işçiler için çaldılar

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara ve esnafa yönelik 15 gündür sokaklarda davul zurna çalarak gezen Muğla Müzisyenler Derneği’ne bağlı müzisyenler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne yönelik bu kez işçiler için çaldı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:19:12 -
Bu kez işçiler için çaldılar

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara ve esnafa yönelik 15 gündür sokaklarda davul zurna çalarak gezen Muğla Müzisyenler Derneği’ne bağlı müzisyenler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne yönelik bu kez işçiler için çaldı.


Menteşe Belediyesi ile Muğla Müzisyenler Derneği işbirliğinde korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara ve esnafa yönelik davullu zurnalı moral etkinlikleri devam ediyor. 15 gündür Menteşe’nin sokaklarında yöresel müziklerle halka moral veren ekip tarafından bu kez işçilere özel etkinlik gerçekleştirildi. Müzisyenler, şantiyeleri gezerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne özel çaldıkları şarkılarla emekçilerin işçi bayramını kutladı.

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