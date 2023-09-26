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Sosyal Medya Bu kez Hakan Fidan yaptı Erdoğan’ın izinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Bakanlar Toplantısı'nda yerdeki Türk bayrağını kaldırdı
Sosyal Medya

Bu kez Hakan Fidan yaptı Erdoğan’ın izinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Bakanlar Toplantısı'nda yerdeki Türk bayrağını kaldırdı

Yeniakit Publisher
2023-09-26 11:13:00 - 2023-09-26 11:15:49

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda gazetecilere görüntü verilmesinin ardından Fidan, yerdeki Türk bayrağı çıkarmasını alarak korumasına verdi.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ERDOĞAN’IN İZİNDE

Erdoğan, 2009 yılında Amerika'nın Pittsburgh kentindeki G-20 Zirvesi'nde de Türk bayrağını yerde bırakmamıştı. Geleneksel aile fotoğrafı için liderlere yerini alırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk bayrağını konulduğu yerden alarak, ceketinin cebine koymuştu.

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hareketi ileri zamanlardaki tüm toplantılarda da devam ettirdi.

 
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