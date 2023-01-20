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Yerel Bu kez Başkent'te eller semaya açıldı! Vatandaşlar yağmur ve kar duası için toplandı
Yerel

Bu kez Başkent'te eller semaya açıldı! Vatandaşlar yağmur ve kar duası için toplandı

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıkmaya başladı. Bu kez Çubuk'ta bir araya gelen Ankaralılar yağmur ve kar duası yapıp kurban kesti.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 17:41:00 -
Bu kez Başkent'te eller semaya açıldı! Vatandaşlar yağmur ve kar duası için toplandı

Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle başkentte vatandaş hem yağmur hem de kar duasına çıktı.

Türkiye genelinde kış mevsiminin ortalarına gelinmesine rağmen yağışın ortalamanın çok altına inmesi nedeniyle Ankara’nın Çubuk ilçesinde vatandaşlar cuma namazı sonrası meydanda imam eşliğinde yağmur ve kar duasına çıktı. Dua sonrasında kurban edilen 5 küçükbaş ve 3 büyükbaşın etleri vatandaşa ikram edildi.

"Belki Türkiye’de ilk defa kar duası yapacağız"

Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Duyan, “Gördüğünüz gibi yaz mevsimi yaşıyoruz. Belki Türkiye’de ilk defa kar duası yapacağız. Teşebbüste bulunmak için yola çıktık. Çubuk’taki tüm STK’lar, muhtaralar, belediye ve kaymakamlığın desteği ile 4 gün içerisinde 5 küçükbaş, 3 tane büyükbaş kurban kestik. Burası konuşma yeri değil yağmur duası için buradayız” ifadelerine yer verdi.

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