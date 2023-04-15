Bu keşif şaşkınlık yarattı! Brokolinin yeni faydaları bulundu: virüse karşı savaş veren süper gıda brokoli

Faydası saymakla bitmeyen brokolinin yeni bir yararı daha keşfedildi. Daha önce pek brokoli tüketmeyen biriyseniz faydalarını ve bu yeni keşfedilen faydasını duyunca yemek için can atacaksınız.

Süper gıda brokoli; bağırsakları koruyor, virüse ve bakteriye karşı koruyucu özelliği var... DNA'lara bile dokunuyor

ABD'nin Pensilvanya Eyalet Üniversitesi araştırmacılarına göre, brokolinin "süper gıda" olduğu kanıtlandı.

Bilim insanları, içerdiği vitamin ve mineraller sebebiyle birçok faydası bilinen brokolinin, ince bağırsağı koruduğunu tespit etti.

Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda, günlük diyetinin yüzde 15'i brokoliden oluşan deneklerin bağırsak hücreleri mercek altına alındı.

Brokolinin ince bağırsak hücrelerindeki "aril hidrokarbon reseptörlerine" bağlanarak bu hücreleri güçlendirdiği tespit edildi.

Bu durumun, birçok bağırsak hastalığına karşı koruma sağladığı belirtiliyor.

Turpgillerde yer alan bazı maddelerin, DNA hasarından hücreleri koruyabildikleri, virüs, bakteri ve iltihapa karşıda koruyucu özellik taşıdığı biliniyor.

Araştırmacılara göre başta brokoli olmak üzere karnabahar, brüksel lahanası, roka, turp ve şalgam gibi sebzeler sağlıklı bir diyetin olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

BROKOLİNİN FAYDALARI

İşte içinde barındırdıkları ile vücut için ilaç gibi olan brokolinin faydaları:

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-Kan şekerinin düzenlenmesini sağlar.

-Kardiyovasküler sistemi koruyan brokoli kalp ve damarların da sağlıklı olmasına yardımcı olur.

-Brokoli vücudu kanser hücrelerine karşı korur ve adeta bir kalkan görevi görür.

-Gözlerin sağlığının korunmasına destek verir.

-Diş ve diş etlerini güçlendiren sağlıklı gelişimine yardımcı olan brokoli genel kemik sağlığını da korumaktadır.

-Sindirim sorunu yaşayanların bir numaraları yiyeceği olan brokoli sindirim sistemini de düzenler.-Otoimmun sistem brokolinin düzenli tüketimiyle güçlenir.

-Kansızlığa karşıda tüketilebilen brokoli aneminin önüne geçer.

-Cildin gençleşmesine yardımcı olan brokoli cildin parlaklığı ve ışıltısını sağlar.