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Bu kediyi görenler gözlerine inanamıyor!

Edremit ilçesinde fark edilen gözleri sarı ve mavi renkli kedinin bu özelliğiyle dikkati çekti. Gözleri iki renkli olan kedinin bu özelliğinin, çok nadir görülen bir durum olduğu bildirildi.

02 Kasım 2018 Cuma 20:52
Bu kediyi görenler gözlerine inanamıyor!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, Edremit ilçesinde fark edilen gözleri sarı ve mavi renkli kedinin bu özelliğiyle dikkati çektiğini söyledi. Van kedilerinin farklı renkli gözleri ile tüm dünyayı kendine adeta hayran bıraktığını belirten Kaya, bununla beraber kedinin gözlerindeki her ilginçliğin onu biraz daha özel kıldığını ifade etti.

Kedilerde zaman zaman aynı göz içinde iki tonu birden görmenin de mümkün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kaya, şunları kaydetti:

"Bu durumla nadir de olsa karşılaşıyoruz. Genlerin dağılımı olduğu zamanlarda, bizim 'deforme' olarak adlandırdığımız durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu çok nadir ortaya çıkan ve insanların dikkatini çeken bir durum. Bu da özel olan kedilerimizi daha da özel kılıyor. Çünkü aynı göz içinde iki renk görmek nadir bir durum."

Söz konusu durumun, gözlemlendiği kadarıyla kedide herhangi bir görme kaybına yol açmadığını ifade eden Kaya, "Sadece göz sklerasında hem sarı hem de mavi rengi aynı anda görebiliyorsunuz." dedi.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 20:52
  1. Van kedisi
  2. çift renkli gözleri olan kedi
  3. Prof. Dr. Abdullah Kaya

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