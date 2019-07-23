0553 313 94 23

Bu kazadan yara almadan kurtuldu!

Şişli'de bir araç bariyerlere çarpıp sıkıştı. Aracın sürücüsü, feci kazada emniyet kemeri vesilesiyle yara dahi almadı.

23 Temmuz 2019 Salı 08:55
Bu kazadan yara almadan kurtuldu!

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

İdil P'nin kullandığı 34 JJ 2117 plakalı otomobil, Huzur Mahallesi Seyrantepe Metro İstasyonu önünde Sarıyer istikametine seyir halindeyken bariyerlere çarptı.

Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bariyerlerde sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı ve çekiciye yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı.

Sürücü, araçta hasara neden olan kazadan emniyet kemeri vesilesiyle yara almadan kurtuldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 08:55
  1. Şişli
  2. emniyet kemeri
  3. Huzur Mahallesi Seyrantepe Metro İstasyonu
  4. Sarıyer
  5. bariyerlere çarptı
  6. itfaiye
  7. polis
  8. sağlık ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye başkanından serebral palsi hastası çocuğa sürpriz
    1. Belediye başkanından serebral palsi..
    2. Kendisini 4 gün zorla evde tutan..
    3. Serbest piyasada döviz fiyatları
    4. Trabzon’un en işlek caddesini..
    5. Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz..
    6. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    7. Çin'de biyokimya şirketinde gaz..
    8. Torunları için köye havuz yaptı
    9. Güney Kore'den Rus uçağına uyarı ateşi
    10. Küresel piyasalar veri gündemine..
    11. Dede Korkut Şölenleri renkli..
    12. Mısır tarlasına kurumaya bırakılmış..
    13. Bakan Çavuşoğlu, Ürdün’e gidiyor
    14. Kur’an Kursu öğrencileri yarıştı
    15. Köyün yetişkinleri çocukluğuna döndü
    16. Adana'da 99 düzensiz göçmen yakalandı
    17. Çocuklar için yapıldı, büyükler tadını..
    18. Serbest piyasada döviz açılış..
    19. Başak Koleji ailesi Atatürk Spor..
    20. Türk savunma şirketleri dünya listesinde
    21. GÜNDEM / 23 Temmuz 2019
    22. Bafra Ovası’nda biber hasadı
    23. Kuzey Marmara Otoyolu’nda hurda yüklü..
    24. Ev hanımıydı izlediği belgeselden..
    25. Dolar güne dalgalı başladı... İşte son..
    26. Bu kazadan yara almadan kurtuldu!
    27. Hatay’da Asi Nehri’nde Nikah Kıyıldı
    28. Kara yollarında son durum!
    29. Irak’ta Türk diplomatı şehit edenler..
    30. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert tepki: Çok ayıp etti, hiç yakışmadı
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar