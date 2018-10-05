Bu katkı maddelerine dikkat!

Aşağıda kırmızı ile yazılmış bütün katkı maddeleri sağlık için tehlikelidir.

KANSER YAPAN KATKILAR E102, E110, E123, E124, E131, E142, E210, E211 (Ketçaplara konuluyor), E213, E214, E215, E216, E217, E330 (Bunlar ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Japonya, Avusturalya ve daha birçok ülkede yasaklandığı halde; hem oralarda hem ülkemizde, maalesef bazı üreticiler gizlice kullanıyor..

SİNİR SİSTEMİNİ BEYNİ ETKİLEYEN KATKILAR

E102, E120, E311, E312

ŞÜPHELİ KATKILAR

E125, E141, E150, E153, E171, E172, E173, E240, E241, E477, E605, E220, E221, E222, E223, E224, E338, E339, EA340, E341, E460, E461, E466, E407 (Mide ve bağırsak hastalıkları yapıyor) E200 (Vitamin 12’yi yok ediyor) E250, E251, E320, E321 (Kalp ve damar hastalıklarına yol açıyor)



ZARARSIZLAR

E100, E103, E104, E105, E111, E121, E122, E126, E130, E132, E140, E151, E152, E160, E161, E162, E163, E170, E174, E175, E180, E181, E200, E201, E202, E203, E236, E237, E238, E260, E261, E262, E263, E270, E280, E281, E282, E290, E300, E301, E303, E304, E305, E306, E307, E308, E309, E322, E325, E326, E327, E331, E332, E333, E334, E336, E337, 382, E400, E401, E402, E403, E404, E405, E406, E408, E410, E411, E420, E421, E422, E440, E471, E472, E473, E474, E475, E480

Bir yaprak biti (Schildlaus)un ezilmesiyle elde edilen kırmızı renk, gıdaların boyanmasında kullanılıyor.

Domuz, sığır veya diğer hayvanların kemik ve deri artıklarından elde edilen jelatin. Tamamen dışarıdan ithal ediliyor. Sadece geçen 2008’in kasım ayında İstanbul’da bir firma Türkiye’de ilk defa deneme üretimine başladı.

Ne yediğimizi bilmek en temel hakkımız. Bilgilendirilme hakkı hiçbir şekilde engellenemez. Onun için; satılan işlem görmüş gıda ürünlerinde hangi katkı maddelerinin kullanıldığı açık bir şekilde yazılmalıdır.

Biz de almak istediğimiz besinlerin içinde kimyasalların olmamasına dikkat etmeliyiz. Kimyasallar sadece besin yoluyla değil, temizleyiciler ile de bütün dünyayı, doğayı kirletiyor; insanlığı ve diğer canlıları zehirliyor.

Piyasada hazır olarak satılan bir çikolatalı kurabiye paketinin içeriğinde otuz iki farklı maddenin bulunduğunu görüyorsanız, bu size duyuruluyorsa, halâ nefsinize yenik düşüp kendinizi ve ailenizin fertlerini riske edecek misiniz?.

Lütfen doğal olanı, rafine edilmemiş olanı tercih edin. Bunu ilke haline getirir seniz, hayatınız daha sağlıklı olacaktır. Bakın ne maksatla katkı maddeleri kullanılıyor:

Tatlandırmak için..

Doğal olmayan bir tatlandırıcı kimyasal maddedir. Kimyasal tatlandırıcılardan uzak durun. “Doğala özdeş” yalanıyla üretilen tatlandırıcılar da kimyasaldır. Sakın böyle tuzaklara düşmeyin. Tatlandırıcılar genellikle ürün etiketinde yer almaz; çünkü bu ürünü pazarlayan markanın “üretim sırrı” kapsamına sokulmaktadır. Mısır şurubu ile tatlandırılanlardan uzak durmalısınız. Aspartam maddesi ise habis beyin tümörlerine sebep olduğu saptanmıştır. Aspartam doğal şekerden 200 kat daha fazla şekerlidir. Bir de tad artırıcılar var. Bu maddeler Çin yemeklerinde, soslarda ve hazır yemeklerde sıklıkla kullanılmaktadır. MSG maddesinin beyin hücrelerini öldürdüğü tespit edilmiştir.

Ayrışmaları bozulmaları önlemek için..

Emülgatörler, yağ, sirke ve süt gibi farklı farklı besin maddelerinin ayrışmasını, bozulmasını engelleyen, daha çok rafta kalarak müşteri beklemesini sağlayan kimyasallardır. Emülgatörlerin birçoğu sentetiktir. Onun için emülgatörler vücudumuzda toksik madde birikimine sebep olabilmektedir.

Alışkanlık oluşturmak için..

Birçok içecek ve yiyeceğin aktif maddesi, aynı zamanda uyarıcı bir madde olan kafeindir. Kafein alışkanlık yapar. Kafein çay ve kahvenin dışında, çikolata, kola ve bazı ağrı kesicilerin içinde de bulunur. Kafein beyni uyarır. Kalp atışını ve kan dolaşımını hızlandırır. Adrenalin seviyesini de yükseltir.



Kafein sindirim sistemi sorunlarına, baş ağrısına, sinirlilik haline ve depresyona sebep olmaktadır. Kafein çocukların gelişim sürecini de olumsuz etkilemektedir.

Renklendirmek için..

Gıda üreticileri renklendiriciler konusunda geri adım atmıştır. Bir zamanlar hemen hemen her üründe renklendirici kullanılırdı. Bayat ete zerkedilen kimyasalla onun taze görünmesi sağlanıyordu. Renklendiricilerin zararlı katkı maddesi olduğu ortaya çıktıktan sonra üreticiler bu konuda önlem almaya başladı. Renklendiriciler sadece çocuklar için değil yetişkinler için de zararlıdır.

Ne yapabilirsiniz?

Katkı maddelerinden mümkün olduğunca çok uzak durun. Katkı maddeleri gıda maddelerini daha taze tutabilmek için kullanılmaktadır. Ancak zaten taze meyve, sebze, taze yiyecek ve içecekler tüketmeye çalışırsanız, katkı maddeleri ile korunan gıda maddelerine hiç ihtiyaç duymazsınız. Bu şekilde vücudunuza yüksek miktar da toksinin girmesine de engel olabilirsiniz. Sonuçta hem çocuğunuz hem de kendiniz için daha sağlıklı bir hayat kurmuş olursunuz.