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Bu karışımdan her gün 1 kaşık yerseniz bakın neler oluyor!

Eski Yunanların tıp dünyasında ilaç olarak kullandığı bal ve tarçın karışımı her gün 1 kaşık tüketildiğinde sağlık açısından birçok fayda sağlıyor.

12 Ocak 2019 Cumartesi 13:59
Bu karışımdan her gün 1 kaşık yerseniz bakın neler oluyor!

İkisi de ayrı ayrı farklı amaçlarla kullanılan bal ve tarçının birleştiğinde birçok hastalığa şifa sağladığı biliniyor. Bal ve tarçın karıştırılıp tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir, doğal bir antibiyotiktir. Birçok vitamin ve yüksek miktarda demir içeren karışım, vücudu bakteri ve virüslere karşı korur.

Mikropları öldürür

İdrar Yolu Enfeksiyonunu tedavi ederek, idrar yollarında oluşan mikropları öldürür. Hindistan ve Japonya'da yapılan araştırmalarda bal ve tarçının midedeki gazı giderdiği belirlenmiştir. Bu karışım midede asit oluşumunu engeller ve en ağır yemekleri dahi kolayca sindirmenizi sağlayarak sindirime yardımcı olur.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 13:59
  1. bal tarçın karışımı
  2. bal tarçın faydaları nelerdir

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