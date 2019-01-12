Bu karışımdan her gün 1 kaşık yerseniz bakın neler oluyor!

İkisi de ayrı ayrı farklı amaçlarla kullanılan bal ve tarçının birleştiğinde birçok hastalığa şifa sağladığı biliniyor. Bal ve tarçın karıştırılıp tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir, doğal bir antibiyotiktir. Birçok vitamin ve yüksek miktarda demir içeren karışım, vücudu bakteri ve virüslere karşı korur.

Mikropları öldürür

İdrar Yolu Enfeksiyonunu tedavi ederek, idrar yollarında oluşan mikropları öldürür. Hindistan ve Japonya'da yapılan araştırmalarda bal ve tarçının midedeki gazı giderdiği belirlenmiştir. Bu karışım midede asit oluşumunu engeller ve en ağır yemekleri dahi kolayca sindirmenizi sağlayarak sindirime yardımcı olur.