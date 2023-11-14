Bu kareyle duyurdular! İsrail ordusu Gazze'deki parlamento binasını işgal etti

O anları filme alan askerlerin görüntüsünü İsrail basını dünyaya servis etti. Parlamento binasında 2007'den beri ağırlıklı olarak Hamas vekilleri yer aldığı için burası sıkça 'Hamas parlamentosu' olarak da anılıyor.

İsrail basını parlamento binası için 'Hamas'ın kalbi' değerlendirmesinde bulundu. Savunma Bakanı Yoav Gallant ise IDF askerlerinin Gazze'deki çatışmalardaki ilerlemesini vurguladığı bir durum değerlendirmesi yaptı.

Gallant, 'IDF kuvvetleri bir plana göre çalışıyor ve görevleri hassas, öldürücü bir şekilde ve hava, deniz ve kara kuvvetleri arasında koordinasyon içinde, hassas istihbarat kullanarak yerine getiriyor' dedi.