  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu kareyle duyurdular! İsrail ordusu Gazze'deki parlamento binasını işgal etti
Gündem

Bu kareyle duyurdular! İsrail ordusu Gazze'deki parlamento binasını işgal etti

Yeniakit Publisher
2023-11-14 09:29:00 -
Bu kareyle duyurdular! İsrail ordusu Gazze'deki parlamento binasını işgal etti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Golani Tugayı'na bağlı İsrail askerlerinin Gazze'deki parlamento binasını işgal ettiği ve burada İsrail bayrağı açtığı görüldü.

O anları filme alan askerlerin görüntüsünü İsrail basını dünyaya servis etti. Parlamento binasında 2007'den beri ağırlıklı olarak Hamas vekilleri yer aldığı için burası sıkça 'Hamas parlamentosu' olarak da anılıyor.

İsrail basını parlamento binası için 'Hamas'ın kalbi' değerlendirmesinde bulundu. Savunma Bakanı Yoav Gallant ise IDF askerlerinin Gazze'deki çatışmalardaki ilerlemesini vurguladığı bir durum değerlendirmesi yaptı.

Gallant, 'IDF kuvvetleri bir plana göre çalışıyor ve görevleri hassas, öldürücü bir şekilde ve hava, deniz ve kara kuvvetleri arasında koordinasyon içinde, hassas istihbarat kullanarak yerine getiriyor' dedi.

Gazze’de bir Müslüman ölüyor dünyanın her köşesinde yeni bir Müslüman doğuyor İslamı seçenler çığ gibi büyüyor
Gazze’de bir Müslüman ölüyor dünyanın her köşesinde yeni bir Müslüman doğuyor İslamı seçenler çığ gibi büyüyor

Sosyal Medya

Gazze’de bir Müslüman ölüyor dünyanın her köşesinde yeni bir Müslüman doğuyor İslamı seçenler çığ gibi büyüyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Herkes şokta! İsrail’e savaşmaya gitmişti! O dizinin yapımcısı Gazze'de hayatını kaybetti
Herkes şokta! İsrail’e savaşmaya gitmişti! O dizinin yapımcısı Gazze'de hayatını kaybetti

Dünya

Herkes şokta! İsrail’e savaşmaya gitmişti! O dizinin yapımcısı Gazze'de hayatını kaybetti

Buna yürek dayanmaz... Gazze'de elektrik kesintisi yüzünden bebekler öldü
Buna yürek dayanmaz... Gazze'de elektrik kesintisi yüzünden bebekler öldü

Gündem

Buna yürek dayanmaz... Gazze'de elektrik kesintisi yüzünden bebekler öldü

Terör devleti İsrail’e lanet, Gazze’ye destek
Terör devleti İsrail’e lanet, Gazze’ye destek

Aktüel

Terör devleti İsrail’e lanet, Gazze’ye destek

UNRWA'dan korkutan Gazze açıklaması!
UNRWA'dan korkutan Gazze açıklaması!

Gündem

UNRWA'dan korkutan Gazze açıklaması!

Bu yaptığınızı Batı yapmaz! İmam Mustafa Efe 'Gazze' dediği için ayağından kelepçelendi
Bu yaptığınızı Batı yapmaz! İmam Mustafa Efe 'Gazze' dediği için ayağından kelepçelendi

Gündem

Bu yaptığınızı Batı yapmaz! İmam Mustafa Efe 'Gazze' dediği için ayağından kelepçelendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

56

alçak şerefsizler türkiye iki tane savaş uçağı filistine bir gece yarısı tanınmayacak şekilde göndermekten.. erdoğan niye ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23