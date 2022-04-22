Bu kare her şeyi anlatıyor: 2 yıldır gıda stoklayan Çin'in yeni oyunu! Türkiye acil önlem almalı

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Gazeteci ve Sunucu Mehmet Ali Önel, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 pandemisinin baş şüphelisi Çin'in yeni bir oyun peşinde olduğunu belirten Önel, gıda krizine karşı hükümeti uyardı.

Çin yine bir oyun peşinde ve planlı olarak küresel ticareti felç ediyor

Açlık ve gıda krizinin kapıda olduğunu belirten Önel, Çin'in planlı olarak küresel ticareti felç ettiğini belirterek şu ifadelerde bulundu:

"Yeni dünya düzenine geçişin laboratuvar ülkesi Çin, #COVID19 gerekçesiyle yeniden kapanmaya başladı.

Çin yine bir oyun peşinde. Planlı olarak küresel ticareti felç ediyor.

Açlık ve gıda krizi kapıda!

Çin'de yaşanan intiharlar gelmekte olan yeni dünya düzeni için fikir veriyor."

2 yıldır gıda stoğu yapan Çin, haftalardır gemileri bekletiyor

Çin'in 2 yıldır gıda stokladığını ve son olarak ise haftalardır gemileri açıkta beklettiğini söyleyen Önel, şu gelişmeleri aktardı:

"Haftalardır Çin açıklarında bekletilen gemiler gelecek günlerin habercisi gibi.

Bu kez heybede küresel kıtlık ve gıda krizi var.

Yeni dünya düzenine geçiş için gıda ve enerji tümüyle kontrol altına alınıyor.

Hatırlatalım, Çin iki yildir görülmemiş boyutta gıda stoğu yapıyor."

Türkiye, gıda krizine karşı önlem almalı

DSÖ'nün pandemi planlarına uyan ülkelerin yeni bir bedel ödeyeceğini belirten Önel, dünyanın kaos ve savaş sürecine sürüklendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Çin'in kuyruğuna takılan ve DSÖ eliyle küresel gücün pandemi planlarına uyan ülkelerin yeniden büyük bir bedel ödemesi kaçınılmaz görünüyor.

Kısaca dünya koşar adım kaos ve savaşlar surecine doğru ilerliyor.

Türkiye, uyanık olmalı ve yaklaşan gıda krizine karşı önlem almalı."