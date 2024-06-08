Sıfır araba almak isteyenlerin dikkatine! Fiat Egea'da indirim rüzgarı

Otomotiv pazarındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Son yıllarda meydana gelen küresel çip krizi ve ülkemiz özelinde artan dolar kuru gibi birçok neden 2024’te fiyatlarda artışa neden oluyor. Ancak Fiat, geçtiğimiz ay satışlarda yaşanan düşüşü toparlamak adına Egea modellerinde indirime gitmeye hazırlanıyor. Buna göre Fiat Egea 799 bin TL’den başlayan fiyatlardan satılacak.

Fiat Egea Sedan 799 bin TL’den başlayan fiyatla satılacak

Fiat Egea sürücülere dört farklı gövde tipi sunuyor. Bunların her birinde benzin, dizel ve hibrit olmak üzere üç farklı motor tipi yer alıyor. Ayrıca Easy, Urban, Lounge ve Limited paketleriyle sürüş deneyimini artıran donanımlar ile otomobili özelleştirmek mümkün.

Şu anda en ucuz model olan 1.4 Fire 95 HP Easy 969 bin TL’den başlıyor. Haziran ayı kampanyasında ise bu versiyonun 799 bin TL’ye düşmesi planlanıyor. Bu da 150 bin TL’den daha fazla ucuzlayacağı anlamına geliyor.

Easy Plus ve Urban donanımlı modellerde de indirimler mevcut. Dizel motorlu Egea Sedan fiyatları ise 899 bin 900 TL’den başlıyor.

Cross modelde ise indirimler daha da artıyor. Buna göre 1.6 M.Jet 130 HP DCT otomatik şanzımanlı Street versiyonu 1 milyon 199 bin TL’den satılacak. Urban ve Lounge donanımlı modeller ise 1 milyon 300 bin TL’ye çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO