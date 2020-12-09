‘Bu kadına haddini bildirin’ diyen zihniyet ile bunun ne farkı var?

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

Yaşanan ırkçı saldırı sonrası her kesimden tepkiler yükseldi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, söz konusu skandal da konuşuldu.

Programa katılarak gündemdeki haberleri yorumlayan Araştırmacı-yazar Mustafa Albayrak, dikkat çeken bir benzetme yaptı. Türkiye'de AK Parti hükümetine kadar Müslümanlara yapılan baskıların en somut örneklerinden biri olan olayı hatırlatan Albayrak, "Webo'ya "atın şu zenci adamı..." Hani merhum Ecevit'in Kavakçı'ya Bu kadına haddini bildirin dediği gibi... Aynı zihniyet. Türkiye'deki batıcı zihniyet ile batının birer tezahürüdür bu" ifadelerini kullandı.