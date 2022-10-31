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Aktüel Bu kadarına da pes! Gençlerden akılalmaz hareket
Aktüel

Bu kadarına da pes! Gençlerden akılalmaz hareket

Bursa'da yaşanan olay "bu kadarına da pes" dedirtti. Her gün binlerce yolcu taşıyan BursaRay'ın Odunluk Durağı'nda bir grup genç rayların üstüne atlayarak, durakta bekleyen vatandaşlara tezahürat yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 12:18:00 - 2022-10-31 12:18:48

Rayların üstüne inen gençlerin "Atla...Atla... Atlamayan i.ne" şeklinde bağırdığı o anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Rayların üzerine inen gençleri görenler, muhtemel bir facianın önüne geçmek için görevlileri uyarırken, güvenlik personelinin duruma müdahale etmesinin ardından rayların üzerine inen gençler oradan uzaklaştırıldı.

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