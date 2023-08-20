Bu kadarı anca CHP’de olur! Sarıgül ve Kaftancıoğlu hakkında şok iddialar

CHP yine pembe dizileri aratmayacak karışıklıklar ve entrikalarla çalkalanıyor. Son olarak CHP'den milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül ve mevcut Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin arasındaki işbirliği ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun oynadığı rol gündeme damga vurdu.

Detayları gazeteci Ali Avcu paylaştı. Avcu sosyal medya hesabından şunları yazdı:

1- “Hani Şişli Belediye başkanı Muhammer Keskin, Sarıgül'e karşıydı?”

2- “Muammer Keskin belediye Başkanı olma stratejisini Sarıgül karşıtlığı üzerine kurmuştu. Belediye mülklerini sarıgülün kendi özel mülküne dönüştürdüğünü iddia etmişti. Şişli halkı bu büyük yolsuzluğa tepki olarak Sarıgül’ü cezalandırdı 2019 da seçmedi. Aynı Muammer şimdi Sarıgül ile işbirliği yapıyor. Neden?”

3- “Ayrıca:Sarıgülün partiye dönüşünün iki sebebi var Şişli belediyesini tekrar ele geçermek ve Şişli belediyesinin mülklerini belediye ye iade etmemek!”

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4- “Bu pazarlıkların bir tarafında da Canan Kaftancıoğlunun olduğu kuvvetle muhtemel…”

5- “Bunlar nereden mi çıktı? Hemen anlatayım;

Temmuz ayı Meclis grubu toplantısında Belediye başkanı söz alarak , “ … arkadaşlar sizi bir konuda bilgilendireyim , biliyorsunuz Mustafa Sarıgül ister kabul edelim ister etmeyelim artık partimizin milletvekili oldu. 2019 yılında ilk meclis toplantımızda sarıgül vakfına bedava devredilen belediye malları kararını iptal etmiştik. Mallar geri almak için dava açmıştık. Şu an itibarı ile artık bu sorunu Sarıgül ile uzlaşarak çözmemiz gerekiyor. Benim aklıma kiralama sözleşmeli yada Ecrimsil bedeli almak geçiyor. Genel başkan ile konuştum Ahmet Akını görevlendirdi , önümüzdeki günlerde bizi bir araya getirecek ve anlaşacağız . Ben Sarıgül ile pazarlık yapacağım size karşı şeffaf olacağım dedi” sonrasında ise bir hafta kadar önce imar komisyonu başkanı Birol Akgüneş , Erol Beyaztaş , Fatoş Hamzalı , gönen Orhan ve Muammer keskin bu görüşme için Ankara’ya gitti . Muhtemelen pazarlıklarını yaptılar ve anlaştılar..

Şimdi ki kongre sürecine baktığımda pazarlıkların ilk meyvesini verdiğini görüyorum. Kısaca bilgilendireyim dedi .”