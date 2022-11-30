Bu kadar tesadüf olmaz! BBP'nin afişi Ali Babacan'a cuk oturdu

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın seçim çalışmalarına ilişkin afişi ile Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağlığında söylediği hafızalara kazınan bir sözünün yer aldığı afiş yan yana denk geldi.

Merhum Yazıcıoğlu'nun fotoğrafı ile paylaşılan afişinde, "Bir saniyesine bile hakim olamadığımız, hükmedemediğimiz bir hayat için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur." sözleri yer aldı.

Ali Babacan'ın afişinde de, "Pazarda fileler dolsun, oylar DEVA olsun." sözleri yer alırken, iki afişi yan yana görenler, "Bu kadar da tesadüf olmaz." yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanından ayrılıp, siyasi hırsları uğruna tüm değerlerini ayaklar altına alan Babacan'a, Yazıcıoğlu'nun, "Bir saniyesine bile hakim olamadığımız, hükmedemediğimiz bir hayat için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur." sözleri, adeta bir mesaj niteliğinde yorumlandı.