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Medya Bu kadar rezillik tesadüf mü! Biz bunları yemeyiz
Medya

Bu kadar rezillik tesadüf mü! Biz bunları yemeyiz

Yeniakit Publisher
2023-09-24 10:29:00 -
Bu kadar rezillik tesadüf mü! Biz bunları yemeyiz

Yüksel Aytuğ, Türkiye’de son bir haftada meydana gelen bazı olayların, “aynı merkezden yönetilen sinsi bir sosyal darbe” ürünü olduğunu belirtti.

Yüksel Aytuğ, Türkiye’de son bir haftada meydana gelen bazı olayların, “aynı merkezden yönetilen sinsi bir sosyal darbe” ürünü olduğunu belirtti. “Türk halkının hassas fabrika ayarlarıyla oynuyorlar” ifadelerini kullanan Aytuğ, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Bir sözde model, güpegündüz Kadıköy'deki caddede ipli bikini ile yürüyor. Vatandaş "Ayıp değil mi? Burası kamuya açık bir alan" diyecek oluyor. "Model" kızımız (!) ağzına geleni söylüyor. Gelen polisler de onun bağırmasından, hakaretlerinden nasibini alıyor.

(…) Trabzon'da bir genç, "Ben onu polislere direniyor sandım" diyerek bir Arap işadamını cadde ortasında yumrukluyor.

Bir genç, camide içki içtiği görüntüleri sosyal medyada paylaşıyor.
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Sizce bunların hepsinin bir haftaya sığması tesadüf mü? Bence değil.

Aynı merkezden yönetilen sinsi bir sosyal darbeden fena halde şüpheleniyorum. Türk halkının hassas fabrika ayarlarıyla oynuyorlar. (…)

Araplara karşı başlatılan ırkçı saldırının hedefi ise tamamen "duygusal..." Türkiye'ye girecek sıcak paranın önünü kesmek istiyorlar. Gözlerini 3.1 milyar dolarlık Araplardan gelecek potansiyel paraya dikmiş olmalılar. Onun için bugüne kadar umursamadıkları bu ülke için bir anda "milliyetçi" kesildiler.

Peki biz bunları yer miyiz? Artık değil. Çünkü vatandaş artık her şeyin farkında çok şükür…”

 

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