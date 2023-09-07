'Bu kadar kapanmanın alemi ne?' Cevabı verip yolladılar
Başörtüsü düşmanlığını bu sefer İstanbul'un Pendik ilçesinde görüldü. Yaşlı bir adam, yolda yürüyen başörtülü kadınlara, 'Bu kadar kapanmanın alemi ne'diyerek tacizde bulundu. Mağdur kadın, yaşlı adama anlayacağı dilden cevap verdi.
Son günlerde başörtülü kadınlara yönelik artan sözlü tacizlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Pendik'te bir kişi, yolda yürüyen tesettürlü kadınlara "Bu kadar kapanmanın alemi ne?" diyerek laf attı.
Kadınlar sert tepki gösterdi
80 yaşında olduğunu söyleyen adama, kadınlar sert tepki gösterdi. Mağdur kadın, "Bu yaşınıza kadar dininizi öğrenemediyseniz, biz bu saatten sonra öğretemeyeceğiz." dedi.