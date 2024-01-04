Bu kadar cehaletle ancak tımarhanede yaşanabilir! “Hilafet bayrağı” diye bir bayrak yok

Gazetemiz yazarı tarihçi Mustafa Armağan, hilafet bayrağı tartışmalarına son noktayı koydu.

Armağan'ın bugünkü yazısı...

Bu kadar cehaletle ancak tımarhanede yaşanabilir diyeceğim ama deliler yurdunda dahi belli bir zekâ katsayısı mevcuttur.

Nitekim Peyami Safa şu muhteşem cümlelerle aradaki farkı vurgular:

“Delilik şüphesiz aptallıktan iyidir. Delilik var olmuş bir zekânın yok oluşudur; aptallık, var olmamış bir zekânın var olmamaya devam edişidir. Deliliğin hiç olmazsa mazisi şanlı. Aptallığın şerefli bir tarihi bile yok.”

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Tımarhanede yaşadığımızın en büyük delillerinden biri, kafamızdan “Hilafet bayrağı” diye bir bayrak icat etmiş olmamız.

Yahu “Hilafet bayrağı” diye bir bayrak yok ki. Hatta “Hilafet sancağı” diye bir sancak da yok.

İyi de ne vardı? diyeceksiniz.

El-cevap: “Sancağ-ı Şerif” vardı ki, o da tek bir çeşit değildi. Düz siyahından yeşiline kadar türlü türlüydü. Çağa, önemine ve yerine göre değişip durmuştu.

“Ulan Türk olun” diye yumruk atan, ama sosyal medya hesabında hiç Türkçe paylaşımı bulunmayan Vandal, Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı Suudi Arabistan bayrağı sanmış da, onu haberleştirenler de Hilafet bayrağına çevirmişler de…

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