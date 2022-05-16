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Siyaset Bu kaçıncı Bay Kemal? AK Partili başkan 90'a taktı
Siyaset

Bu kaçıncı Bay Kemal? AK Partili başkan 90'a taktı

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın önünde konser veren Aynur Doğan'a sahip çıkmasına bomba bir yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 15:15:00 -
Bu kaçıncı Bay Kemal? AK Partili başkan 90'a taktı

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın önünde konser veren Aynur Doğan'a sahip çıkmasına olay bir yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef almıştı.

Kılıçdaroğlu, Doğan'ın şarkısına da yer verdiği paylaşımında, "Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" ifadelerini kullanmıştı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise Kılıçdaroğlu'na cevap vererek, 'Kürtçe özgürlüğe Ak Parti ile kavuştu. Kürtçe televizyonu kuran da Cumhurbaşkanımızdır. Buradan size ekmek çıkmaz. Kürtçe müzik dinlemek isteyeni Tatvan'a bekleriz. Siz de davetlimizsiniz Kemal Kılıçdaroğlu' dedi.

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