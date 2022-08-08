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Siyaset Bu işten sıyrılmaya çalışıyor ama… Cemal Enginyurt’a okkalı soru
Siyaset

Bu işten sıyrılmaya çalışıyor ama… Cemal Enginyurt’a okkalı soru

"Latif Şimşek'i darp eden korumam değil, danışmanımın arkadaşı" diyen DP'li Cemal Enginyurt'a bir soru yönelten Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "İyi güzel de, sen canlı yayın stüdyosuna danışmanının arkadaşıyla mı gidiyorsun?" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 13:58:00 - 2022-08-08 14:00:21

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'un gazeteci Latif Şimşek'i darp ettiği anlar masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Cemal Enginyurt demiş ki, o kişi benim korumam değil, danışmanımın bir arkadaşı. İyi güzel de, sen canlı yayın stüdyosuna danışmanının arkadaşıyla mı gidiyorsun? Tanımadığın adamla niye gidiyorsun?

Koruma olduğu iddia edilen kişiyle Latif Şimşek'in özel bir kavgası değil bu. Bu kavga Cemal Enginyurt'un saldırısıyla başlıyor.

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