Bu işte profesyonel oldular! Sözcü bir gün şantajcı bir gün montajcı

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olan kinden beslenen Sözcü, iftira haberler yetmiyormuş gibi şimdide photoshop haberler yapıyor.

Sözde gazete, mültecilere ilişkin provokatif yayınlar yapıp mülteci düşmanlığı oluşturup toplumda bir gerginliğe neden olan sosyal medya trolleri Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı'yı photoshop kullanarak sahiplendi.

Utanmadan "Savcılık bize fotoğrafları vermediği için photoshop'la böyle yaptık" ifadelerini kullanan Sözcü'nün skandalı Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Murat Alan'ın sunduğu programda Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu, konuya ilişkin çok önemli ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu "Fotoşop uzmanları; uzman oldukları alanı, hocanın ses kaydında bir cümleyi yok edip onun yerine bir başka sesi, bir başka cümleyi oraya yerleştirerek göstermişlerdi." dedi.

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