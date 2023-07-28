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Dünya Bu işte bi' gariplik var! Wagner'den darbecilere "göreve hazırız" mesajı!
Dünya

Bu işte bi' gariplik var! Wagner'den darbecilere "göreve hazırız" mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-07-28 17:33:00 -
Bu işte bi' gariplik var! Wagner'den darbecilere "göreve hazırız" mesajı!

Nijer'deki darbe nedeniyle cuntacıları kutlayan Wagner lideri Prigozhin, ülkede görev almaya hazır olduklarını belirtti.

Wagner lideri Yevgeny Prigozhin, Nijer'de gerçekleşen darbe dolayısıyla ülkede ilan edilen askeri cuntayı tebrik etti.

Prigozhin, Telegram üzerinden paylaştığı ses kaydında Nijer'de gerçekleşen darbeye övgüde bulunurken darbecilerin kabul etmesi halinde Wagner savaşçılarının Nijer'de hizmet verebileceğini söyledi.

Öte yandan Nijer'de gerçekleşen Rus darbede Rus paralı asker grubunun parmağının bulunmadığını dile getiren Prigozhin, darbeyi "uzun yıllar sonra Batılı sömürgecilerden elde edilen kurtuluş" olarak nitelendirdi.

Prigozhin ülkede meydana gelen olaylar hakkında "Nijer'de yaşananlar, Nijer halkının sömürgecileriyle yaptığı mücadeleden başka bir şey değildir." dedi ve "Batılı sömürgecileri kendi kurallarını Nijer'e dayatmakla" suçladı.

Wagner halihazırda Afrika'da birçok ülkeyle ve cunta yönetimleriyle iş birliği yapıyor.
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Rus paralı asker grubunun, darbenin gerçekleştiği ve askeri cuntanın ilan edildiği Nijer'de de varlık gösterip göstermeyeceği merak konusu.

Wagner lideri Prigozhin yakın bir zamanda savaşçılarına Afrika'ya odaklanmaları gerektiğini söylemişti.

Kaynak: Mepa News

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