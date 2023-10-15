  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ve bomba haber geldi! O iki ülke, İsrail’e karşı savaşa giriyor

Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu! Gerçekten büyük müjde! Tamı tamına 150 bin lira verilecek

Bu alçaklara para kazandırmayın! Netflix’çiler katil sürüsüne katıldı

Müthiş gelişmeyi bakan açıkladı: Dev koridor hamlesi yapıldı! Marmaray'a ikinci alternatif bu olacak

ABD gemi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri açıkladı Türkiye orada tatbikat düzenleyecek! Sondaj gemimizin dibine gelmişlerdi

Uzun zaman sonra ilk kez! Türkiye ve Yunanistan arasında sıcak gelişme

MHP İsrail ve ABD’yi topa tuttu! Aptal ve sarsak

HDP'den yeni isim! Terör yandaşı YSP makyaj tazeledi

Lağım Macron yine ağzını açtı

Tarım Kredi Kooperatifi'nden bomba katalog! İndirimler 19 Ekim'e kadar...
Dünya Bu iman yenilir mi? Enkazdan çıkan Filistinli adam ABD'ye böyle haykırdı!
Dünya

Bu iman yenilir mi? Enkazdan çıkan Filistinli adam ABD'ye böyle haykırdı!

Yeniakit Publisher
2023-10-15 18:57:00 - 2023-10-15 19:02:23

Gazze'de yıkılan evinin enkazından sağ kurtulan Filistinli Müslümanın dirayetli duruşu kalpleri titretti.

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında evinin enkazından sağ çıkan Filistinli Müslüman, ABD ve Avrupa'ya 'Bu gece de yıkılan evimde uyuyacağım" diye haykırdı.

"Hiçbir yere gitmiyoruz." diyen Filistinli adam, "Sizin gücünüz kadın ve çocuklara yetiyor. Füzeleriniz ve uçak gemileriniz bizi zayıf düşüremez." ifadelerini kullandı.

Gazzeliler tahliye emrine isyan ediyor
Gazzeliler tahliye emrine isyan ediyor

Gündem

Gazzeliler tahliye emrine isyan ediyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 milyarlık nüfuslu İslâm ülkeleri hâlâ gereken tepkiyi göstermiyor... Müslümanın izzetini Gazze halkı savunuyor
2 milyarlık nüfuslu İslâm ülkeleri hâlâ gereken tepkiyi göstermiyor... Müslümanın izzetini Gazze halkı savunuyor

Dünya

2 milyarlık nüfuslu İslâm ülkeleri hâlâ gereken tepkiyi göstermiyor... Müslümanın izzetini Gazze halkı savunuyor

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e net mesaj! "İşte Gazze'de sizi bekleyen şey"
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e net mesaj! "İşte Gazze'de sizi bekleyen şey"

Dünya

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e net mesaj! "İşte Gazze'de sizi bekleyen şey"

Gazze'de can kaybı 2 bin 450'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 2 bin 450'ye yükseldi

Dünya

Gazze'de can kaybı 2 bin 450'ye yükseldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23