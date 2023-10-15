Bu iman yenilir mi? Enkazdan çıkan Filistinli adam ABD'ye böyle haykırdı!

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında evinin enkazından sağ çıkan Filistinli Müslüman, ABD ve Avrupa'ya 'Bu gece de yıkılan evimde uyuyacağım" diye haykırdı.

"Hiçbir yere gitmiyoruz." diyen Filistinli adam, "Sizin gücünüz kadın ve çocuklara yetiyor. Füzeleriniz ve uçak gemileriniz bizi zayıf düşüremez." ifadelerini kullandı.

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