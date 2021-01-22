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Yaşam Bu illerde yaşayanlara kritik uyarı
Yaşam

Bu illerde yaşayanlara kritik uyarı

Doğu Anadolu Bölgesinde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illeri için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 10:19:00 -
Bu illerde yaşayanlara kritik uyarı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklıklarında bir değişikliğin olmayacağı bölgede rüzgar, kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 7, Van 1, Muş ve Hakkari'de 4 derece olması bekleniyor.

Mevcut kar katmanının üzerine kuvvetli yağışların gelmesiyle eğimi dik yamaçlarda yaşanabilecek çığ riskine, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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